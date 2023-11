Hay un fondo de EU interesado en rescatar a AHMSA: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Sobre la intención que tienen empresas extranjeras de rescatar a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que "se va avanzando" en el tema.

"Lo está viendo el secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O). Hay un fondo extranjero, no de China sino de Estados Unidos, interesado y ya se ha ido avanzando en este propósito para buscar el rescate", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 22 de noviembre en Palacio Nacional.

Indicó que cuando habla de "rescate" se refiere a dar facilidades "para renegociar la deuda que tiene la empresa de Alonso Ancira con el gobierno: "Tiene deudas con el SAT, con la Comisión Federal, con el Seguro, con el Infonavit".

No se va a cancelar la deuda: AMLO

"No es que se vaya a cancelar la deuda, eso no lo podemos hacer porque esos rescates como el Fobaproa ya no aplican porque el presupuesto es dinero del pueblo, pero sí dar facilidades. Si hay nuevos empresarios, que inviertan, que aporten dinero fresco, suficiente para echar a andar de nuevo la empresa y se conserven los empleos en favor de los trabajadores, y también de proveedores de la zona y de todo Monclova, y de toda la región que se está viendo afectada por el cierre de la empresa, estamos ayudando en eso.

"Tengo información del secretario de Hacienda, que se va avanzando", dijo el Presidente sin querer "informar mucho".