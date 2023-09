Lleva Salma Hayek sazón mexicana al Festival de Toronto

CIUDAD DE MÉXICO.- Si de algo se sienten orgullosos Salma Hayek, José Tamez y Augusto Rovegno, responsables directos de El Sabor de la Navidad, es que a pesar de contratiempos climáticos en Ciudad de México, pudieron concluirla a tiempo.

Escrita por Tamez, producida por la veracruzana y estrenada anoche en el Festival de Cine Internacional de Toronto, entrelaza diferentes vivencias, de familias y gastronomía mexicana, en un entorno familiar en época de fin de año.

"Se filmó en mayo y junio. Había mucho calor, uno de los más calurosos de mucho tiempo. Había lluvias. Los que más sufrieron fueron los que se vistieron de Santa Claus, y además, tuvimos las cenizas del Popocatépetl (para los exteriores en la Alameda Central)", detalló Tamez en enlace virtual.

"Sí, tuvimos las cenizas, el calor. Nunca es fácil filmar en México, siempre es lo más divertido. Fue un milagro Navideño que la acabaremos a tiempo, para tenerla en Navidad, y ya la tenemos", intervino Hayek.

El Sabor de la Navidad, dirigida por Alejandro Lozano y con las actuaciones de Mariana Treviño y Andrés Almeida, entre otros, reúne a tres distintas familias en una tradición gastronómica.

Fue Tamez quien ideó esta narración, que retrata a una hija distanciada de su madre que regresa a su casa para las fiestas, a la par de dos amigos que compiten trabajando como "Santa Claus" en la Alameda y una chef solitaria que rehuye a una conexión sentimental con su nuevo asistente.

El punto de unión es la comida yucateca que la chef prepara por encargo y que le representa varios contratiempos en la historia producida por Tamez y Hayek, como parte del acuerdo que hicieron con su compañía Ventanarosa, con la plataforma, por tres filmes.

"¿Por qué no nos va a unir la comida, si nos hace estar vivos? Es una celebración de apreciación a la vida, a la familia. Es un lugar común porque todos tenemos que comer. No importa que sea rico, pobre, de aquí, de allá, de qué País. Las tradiciones las tenemos en todas partes del mundo. En todos los tiempos, las historias del mundo", opinó Hayek.

"Me gusta cómo Pepe toma un tema muy nostálgico (la Navidad) y que está lleno de tradiciones y lo convierte en algo bastante contemporáneo. Es un tema que está lleno de clichés, que está sobrepoblado, y lo hace original, me encantó el guión y me fascinó el resultado", agregó.

La producción, que se estrena en ViX a finales de noviembre, significó para Augusto Rovegno, vicepresidente senior de contenido de ViX, un acercamiento a las tradiciones de fin de año de buena parte de la población de América Latina.