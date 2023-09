MTV Video Music Awards: lista completa de nominados

CIUDAD DE MÉXICO

La sede de esta edición será el Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey, y como cada año se espera la llegada de los artistas más grandes de la escena musical.

Este año, entre las favoritas para alzarse como las grandes triunfadoras están Taylor Swift, Karol G y Shakira, por lo que la ceremonia pinta a favor de las mujeres de la industria. Sin embargo, las exitosas cantantes competirán muy de cerca con cantantes como Peso Pluma, Beyoncé, Bad Bunny y Rosalía, así que la competencia no será nada sencilla.

Esta es la lista completa de todos los nominados:

Video del año

Miley Cyrus – "Flowers"

Nicki Minaj – ´Super Freaky Girl´

Olivia Rodrigo – "Vampire"

Sam Smith y Kim Petras – "Unholy"

SZA – "Kill Bill"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

Artista del año

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Canción del año

Miley Cyrus – "Flowers"

Olivia Rodrigo – "Vampire"

Rema y Selena Gomez – "Calm Down"

Sam Smith y Kim Petras – "Unholy"

Steve Lacy – "Bad Habit"

SZA – "Kill Bill"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

Mejor artista nuevo

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Mejor colaboración

David Guetta y Bebe Rexha – "I´m Good (Blue)"

Post Malone y Doja Cat – "I Like You (a Happier Song)"

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti y Yung Miami – "Gotta Move On"

Karol G y Shakira – "TQG"

Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage y Diddy – "Creepin´"

Rema y Selena Gomez – "Calm Down'"

Mejor pop

Demi Lovato – "Swine"

Dua Lipa – "Dance the Night"

Ed Sheeran – "Eyes Closed"

Miley Cyrus – "Flowers"

Olivia Rodrigo – "Vampire"

P!nk – "Trustfall"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

DJ Khaled ft. Drake y Lil Baby – "Staying Alive"

GloRilla y Cardi B – "Tomorrow"

Lil Uzi Vert – "Just Wanna Rock"

Lil Wayne ft. Swizz Beatz y DMX – "Kant Nobody"

Metro Boomin ft Future – "Superhero (Heroes and Villains)"

Nicki Minaj – "Super Freaky Girl"

Mejor R&B

Alicia Keys ft. Lucky Daye – "Stay"

Chlöe ft. Chris Brown – "How Does It Feel"

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage y Diddy – ";Creepin´ (Remix)"

SZA – "Shirt"

Toosii – "Favorite Song"

Yung Bleu y Nicki Minaj – "Love in the Way"

Mejor alternativo

Blink-182 – "Edging"

Boygenius – "The film"

Fall Out Boy – 2Hold Me Like a Grudge"

Lana Del Rey ft. Jon Batiste – "Candy Necklace"

Paramore – "This Is Why"

Thirty Seconds to Mars – "Stuck"

Mejor rock

Foo Fighters – "The Teacher"

Linkin Park – "Lost (Original Version)"

Red Hot Chili Peppers – "Tippa My Tongue"

Måneskin – "The Loneliest"

Metallica – "Lux Æterna"

Muse – "You Make Me Feel Like It´s Halloween"

Mejor latino

Anitta – "Funk Rave"

Bad Bunny – "Where She Goes"

Eslabon Armado y Peso Pluma – "Ella Baila Sola"

Karol G, Shakira – "TQG"

Rosalia – "Despecha"

Shakira – "Acróstico"

Mejor K-pop

aespa – "Girls"

BLACKPINK – "Pink Venom"

Fifty Fifty – "Cupid"

Seventeen – "Super"

Stray Kids – "S-Class"

TOMORROW X TOGETHER – "Sugar Rush Ride"

Mejor afrobeats

Ayra Starr – "Rush";

Burna Boy – "It´s Plenty"

Davido ft. Musa Keys – "Unavailable"

Fireboy DML y Asake – "Bandana"

Libianca – "People"

Rema y Selena Gomez – "Calm Down"

Wizkid ft Ayra Starr– "2 Sugar"

Alicia Keys – "If I Ain´t Got You (Orchestral)"

Bad Bunny – "El Apagón – Aquí Vive Gente"

Demi Lovato – "Swine"

Dove Cameron – "Breakfast"

Imagine Dragons – "Crushed"

Maluma – "La Reina"

Actuación destacada del año

Agosto 2022: Saucy Santana – "Booty"

Septiembre 2022: Stephen Sanchez – "Until I Found You"

Octubre 2022: JVKE – "Golden hour"

Noviembre 2022: Flo Milli – "Conceited"

Diciembre 2022: Reneé Rapp – "Colorado"

Enero 2023: Sam Ryder – "All the Way Over"

Febrero 2023: Armani White – "Goated"

Marzo 2023: Fletcher – "Becky´s So Hot"

Abril 2023: TOMORROW X TOGETHER – "Sugar Rush Ride"

Mayo 2023: Ice Spice – "Princess Diana"

Junio 2023: FLO – "Losing You"

Julio 2023: Lauren Spencer Smith – "That Part"

Mejor dirección

Doja Cat – ";Attention"

Drake – "Falling Back"

Kendrick Lamar – "Count Me Out"

Megan Thee Stallion – "Her"

Sam Smith y Kim Petras – "Unholy"

SZA – "Kill Bill

Taylor Swift – "Anti-Hero"; - Dirigido por Taylor Swift

Mejor cinematografía

Adele – "I Drink Wine"

Ed Sheeran – "Eyes Closed"

Janelle Monae – "Lipstick Lover"

Kendrick Lamar – ";Count Me Out"

Miley Cyrus – "Flowers"

Olivia Rodrigo – "Vampire"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

Mejores efectos visuales

Fall Out Boy – "Love From the Other Side"

Harry Styles – "Music for a Sushi Restaurant"

Melanie Martinez – "VOID"

Nicki Minaj – "Super Freaky Girl"

Sam Smith y Kim Petras – "Unholy"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

Mejor coreografía

BLACKPINK – "Pink Venom

Dua Lipa – "Dance the Night"

Jonas Brothers – "Waffle House"

Megan Thee Stallion – "Her"

Panic! At The Disco – "Middle of a Breakup"

Sam Smith, Kim Petras – "Unholy"

Mejor dirección artística

boygenius – "The film"

BLACKPINK – "Pink Venom"

Doja Cat – "Attention"

Lana Del Rey ft. Jon Batiste – "Candy Necklace"

Megan Thee Stallion – "Her"

SZA – "Shirt"

Mejor edición

BLACKPINK – "Pink Venom"

Kendrick Lamar – "Rich Spirit"

Miley Cyrus –"River"

Olivia Rodrigo – "Vampire"

SZA – "Kill Bill"

Taylor Swift – "Anti-Hero".

Para poder seguir la premiación, además de los canales de televisión de paga de MTV y Univisión, el público contará con otras opciones, tal es el caso de la plataforma de Paramount+, quien adquirió los derechos de la transmisión.

Otras señales, esta vez gratuitas, será la página oficial de MTV, MTV.com, donde también se seguirá a alfombra roja previa a la gala.

En México, los premios podrán ser vistos a partir de las 18:00 horas pm en punto, tiempo del centro.

La conducción, por segundo año consecutivo la realizará la rapera Nicki Minaj, y habrá presentaciones en vivo de artistas como Peso Pluma, Karol G, Olivia Rodrigo, Demi Lovato y Anitta.