La pasión de Lisset, el teatro

Guadalajara, Jalisco.- Entre los cambios hormonales que implican el ciclo de los 50 años y el duelo de haber perdido a su papá, el músico Willy Gutiérrez, la actriz y cantante Lisset se refugió en el teatro.

Así llegó la oportunidad de protagonizar Mamma Mía!, la puesta en escena que lleva casi un año en cartelera en Ciudad de México y se presentará en Guadalajara los días 23 y 24 de febrero con cuatro funciones, en el Teatro Galerías, como parte de la gira nacional que está por iniciar.

"Coincidí con este proyecto en una etapa muy difícil de mi vida, una, es la edad, pues estaba por llegar a la etapa de los 50, entonces la hormona comenzó a volverse loca, cuando yo seguía con mi ciclo normal y tuve que empezar un tratamiento de reemplazo hormonal.





GOLPES DE LA VIDA

"También venía de una pérdida muy fuerte, que fue la muerte de mi papá, en enero del año pasado; casi se me va mi mamá también y tuve que dormir a mi perro. Sentía que no estaba lista para agarrar proyectos, pero me encontré con Mamma Mía! y se convirtió en mi refugio", platicó la artista, vía telefónica.

En medio de todos sus procesos personales, Lisset optó por realizar el casting para la obra, la cual se estrenó en marzo.

"Al inicio fue un proyecto difícil porque estaba anímicamente mal, estaba deprimida. De hecho, no tenía ganas de volver en ese momento al teatro, pero agradezco haber acudido al casting. Ensayamos casi todo enero, febrero y en marzo arrancamos. El teatro siempre me salva.

UN RETO

"Ahora lo que sigue siendo un reto es prepararse físicamente, porque a los 50, y ya bien cumplidos recientemente, es más complicado por todos los cambios que nos suceden a las mujeres", agregó.

La reciente temporada de Mamma Mía! está bajo la producción de Tina Galindo, Claudio Carrera, Daniel Villafañe, Alonso J. González y Nicolás Vale.

Mientras que el elenco también está conformado por Alejandro de la Madrid (Sam), Marisol del Olmo (Tanya), Francisco Rubio (Bill), Gicela Sehedi (Rosie), Armando Arrocha (Harry), Luja Duhart (Sky), Sofía Carrera (Sophie), Carolina Heredia (Ali), Natalia Moguel (Lisa), Noé Camacho (Pepper) y Tomás Martínez (Eddie), entre otros.





¿DE QUÉ TRATA MAMMA MÍA!?

Una hija y su madre, tres probables padres y una boda en puerta.

Es una historia de amor, humor y amistad musicalizada con canciones de Abba, el legendario grupo de pop sueco.

La producción cuenta con un escenario que simula una taberna griega.