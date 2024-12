Liam escribió tema a Campbell antes de morir

Por: Agencia Reforma

Diciembre 25, 2024 -

Antes de morir, Liam Payne, ex integrante de One Direction, tenía planes de lanzar una canción inédita supuestamente dedicada a una ex pareja: la supermodelo Naomi Campbell.

De acuerdo con el Daily Mail, el británico estaba trabajando en secreto en una canción titulada "Closer to You", misma que empezó a elaborar luego de que ambos terminaran su relación, en 2019.

Liam creía que la canción, la cual pudo completar a mediados de este año, tenía potencial para convertirse en un éxito musical, luego de lanzamientos famosos como "Strip That Down" y "Bedroom Floor".

BREVE RELACIÓN

"Liam y Naomi salieron durante tres o cuatro meses y, como todo lo que tiene que ver con Liam, él se lo tomó muy en serio. Era un tipo emocional", reveló una fuente anónima al medio.

"No tuvieron una gran pelea. Fue más bien que se dieron cuenta de que su relación no podía durar mucho tiempo porque ambos estaban tratando de equilibrar sus carreras y el hecho que viajaban mucho".

La letra filtrada de la canción, de la que supuestamente Naomi, de 54 años, tiene conocimiento, revela el anhelo de Liam, de 31, por acercarse a la legendaria estrella fashion.

"Quiero amarte" y "todavía huelo tu perfume en mi habitación" son algunas de las frases que se incluyen en el tema, una balada romántica pop sumamente rítmica.

YA LA HABÍA GRABADO

Según los informes, Payne habría grabado su voz para el tema en julio pasado en un estudio de Los Ángeles, unos tres meses antes de su fallecimiento, a mediados de octubre.

El medio británico asegura que la canción fue parte de las pruebas presentadas ante un tribunal de Buenos Aires, ciudad donde murió Payne tras caer de un tercer piso del hotel donde se hospedaba.

Una autopsia reveló que Liam sufrió "múltiples lesiones traumáticas" que provocaron una "hemorragia interna y externa" que causaron su muerte instantánea.

Los documentos presentados a la corte señalan que Roger Nores, amigo de Liam, así como la última novia del ex One Direction, Kate Cassidy, participaron en la escritura del tema dedicado a Campbell. Rami Yacoub, la mente detrás del éxito "What Makes You Beautiful", de la boyband, fue otro de los autores de la canción, en la que también habría trabajado el productor ganador del premio Grammy, Max Martin.