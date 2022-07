Letal neumonía, no el Covid-19

Fernando del Solar falleció a causa de una neumonía, dio a conocer su viuda Ana Ferro en conferencia de prensa, en la que también se dijo que será velado por familiares y amigos cercanos en la CDMX y sus cenizas serán depositadas en el mar.

"Fue repentino, tenía los pulmones dañados, 20 radiaciones y 59 quimios... hace dos semanas su papá murió y le costó trabajo superar, las defensas bajaron, empezó como una gripe y al final fue neumonía", detalló Ferro.

Sin embargo, negó que se tratara de complicaciones de Covid, como se había rumorado.

"Tenía un gran espíritu y el cuerpo le quedó chico. Él le ganó la batalla a la enfermedad —al cáncer—, desde el 2020", añadió.

Sobre los últimos momentos del conductor, Ferro dijo que los pasó en tranquilidad y que pudo despedirse de él, acompañándolo hasta el último momento.

"Él me mostró todo el amor que tenía hacia mí, no hay palabras para agradecer eso", dijo.

Para despedirlo, dio a conocer que no se realizará ninguna ceremonia religiosa, pues las creencias del actor eran más espirituales que apegadas a una doctrina.

"Lo vamos a velar aquí en la ciudad, no vamos a hacer una misa, él creía más en lo que él llamaba ´el Jefe´ y que todos, creyéramos en diferentes cosas, en una u otra religión, íbamos hacia el mismo lugar.

"Las cenizas me las quedo yo por un momento y luego las llevaremos al mar junto con su papá, que es lo que ellos querían", afirmó.

Ferro también confirmó que los dos hijos de Del Solar no pudieron despedirse de él, pero le encargó a ella estar al pendiente de ellos. "Me dijo que los amara, que los quisiera y siguiera viendo. No fue posible (que se despidiera de ellos)", dijo.

Fernando del Solar falleció este jueves a la edad de 49 años, tras ser diagnosticado con un tipo de cáncer en 2012.

Pide respeto

- Ingrid Coronado pide respeto y comprensión en este momento, horas después de la muerte de su exesposo y padre de dos de sus hijos, Fernando del Solar.

- "A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas", dijo a través de un comunicado.

- "A nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento, en el que la paz y la unión familiar es lo más importante. Descanse en paz Fernando del Solar".