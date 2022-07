La actriz Verónica Bravo denunció que le robaron todos sus ahorros mediante la aplicación de BBVA

A través de un video de 1:06 minutos publicado en Twitter, la actriz relató lo ocurrido

"A finales de junio me robaron mi celular, solo mi celular. No me robaron mi tarjeta, ni mi cartera, solo mi celular y mi celular no tenía guardadas las contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada, sin embargo, los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero.

"No pasó lo mismo con la cuenta de Santander, solo con la de BBVA. Me robaron todo el dinero que tenía ahorrado en mi vida profesional y de todo mi trabajo", acusó Verónica.

Ante eso, la actriz explicó que ya se comunicó con el banco, pero le notificaron que no le iban a devolver el dinero sustraído.

"BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por este robo.

"Voy a agotar todos mis recursos mediáticos. Voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme, que comparta este video, para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA no es segura. No solo eso, BBVA Bancomer se burla de la confianza que lo usuarios tenemos en ellos. Estoy muy enojada", sentenció.

Por eso, pidió a los usuarios que compartan el video, con el fin de dar a conocer que la aplicación del banco "no es segura".