Le dan tristeza las separaciones a Susana Zabaleta

MONTERREY, NL.-Que varias parejas del medio artístico anuncien sus separaciones, Susana Zabaleta afirmó que es algo que le duele porque recuerda cuando ella pasó por lo mismo, pero al mismo tiempo compartió la buena la relación que ahora tiene con su ex esposo, el cineasta Daniel Gruener, que hasta tienen en puerta un viaje familiar a Islandia.

La actriz, quien hoy se presenta con dos funciones de la obra Dos Locas de Remate en el Teatro de la Ciudad, a las 18:30 y 21:00 horas, compartió que le da tristeza saber que una pareja se separa como ha pasado con Ricky Martin, Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

"A mí no me da alegría saber que la gente se separa, digo ¡qué fuerte! Ya estuve ahí, el dolor es bien fuerte, de la noche a la mañana ya no cuchareas con nadie", dijo la también cantante.

Zabaleta y Gruener estuvieron casados por más 17 años y se separaron en el 2014. Tienen dos hijos, Elizabetha y Matías.

"Yo amo a Daniel y nos vamos a ir de viaje ahora y todo está muy bonito", dijo simpática la también cantante. "Y sí viajamos, como cuando fuimos a llevar a la escuincla (Elizabetha) a Londres y ahora nos vamos a ir a Islandia los cuatro. Está rico, ¿no? Desde el fondo del amor".

Presumió que su ex es una excelente compañía de viaje porque es muy organizado con el itinerario, pero también admitió que tienen sus desavenencias.

"Al final también nuestros hijos nos dicen: 'Ay, ya sé por que se pasaron a separar', pero sí es padrísimo viajar porque además, ¿quién te conoce más que tu ex? Él me ha visto pujar a la hora de tener a Elizabetha, me ha visto desvelarme. Viajar con alguien desde el amor por el mundo, ¡qué rico!", expresó.

"La verdad Daniel viaja muy bien, es de los que le saben, a mí me gustan esos hombres que saben viajar".

Zabaleta compartió que le tomó cerca de ocho años tener la relación que actualmente sostiene con su ex marido.

Reveló además que apenas este jueves por la noche tuvo un "date" en CDMX, con un hombre que la hizo sentir otra vez mariposas en el estómago.

Todavía no son nada, aclaró, pero salieron y ella quedó muy contenta.

Al teatro Hoy Dos Locas de Remate se darán vuelo en el Teatro de la Ciudad.

Zabaleta junto con Sophie Alexander-Katz se presentan en Monterrey con la puesta en escena original de Ramón Paso y la dirección de Manuel González Gil, en el Teatro de la Ciudad, a las 18:30 y 21:00 horas.

"Esta obra se trata de la familia, de lo que más nos duele, son dos hermanas que hace 20 años no se ven y contaremos el por qué se dejan de ver. Quien te conoce es quien más te puede hacer daño. Es una comedia de humor negro, pero también es dolorosa. Es muy difícil darse cuenta qué tan loca estás, yo sí me doy cuenta porque todo el día me lo están diciendo", dijo la actriz.