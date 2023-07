Metodistas unidos pierden quinta parte de sus iglesias en EEUU en cisma impulsado por tema LGBTQ

Más de 6.000 congregaciones metodistas unidas —una quinta parte del total de Estados Unidos— ya recibieron permiso para abandonar esa fe en medio de un cisma sobre la teología y el papel de las personas LGBTQ en la segunda denominación protestante más grande del país.

Esas cifras surgen tras la conclusión de las reuniones regulares en junio de los organismos regionales de la fe, conocidas como conferencias anuales. Las salidas comenzaron como un goteo en 2019 —cuando la Iglesia creó una ventana de oportunidad de cuatro años para que las congregaciones de Estados Unidos partieran por cuestiones relacionadas con las personas LGBTQ—, pero se convirtieron en una cascada este año, cuando alcanzaron su nivel más alto.

La ley de la Iglesia prohíbe el matrimonio o la ordenación de "homosexuales practicantes y declarados", pero muchos conservadores han optado por irse en medio de un creciente desafío a esas prohibiciones en muchos templos y conferencias de Estados Unidos.

Muchas de las congregaciones que se han marchado se están uniendo a la Iglesia Metodista Global, una fe creada el año pasado por conservadores que rompieron con la Iglesia Metodista Unida (UMC, por sus siglas en inglés), mientras que otras se han vuelto independientes o se han sumado a diferentes confesiones.

Unas 6.182 congregaciones han recibido la aprobación para desligarse desde 2019, según un recuento no oficial del Servicio de Noticias Metodista Unido, que ha estado rastreando los votos de las conferencias anuales. Esa cifra es de 4.172 apenas para este año, informó.

Algunas conferencias anuales pueden aprobar más salidas en sesiones especiales a finales de este año, según el reverendo Jay Therrell, presidente de la Wesleyan Covenant Association (Asociación del Pacto Wesleyano, un grupo conservador que ha abogado por las congregaciones que salen). Aunque la mayoría de las congregaciones UMC se han quedado, muchas de las que se van son grandes y los funcionarios confesionales se preparan para recortes presupuestarios importantes en 2024.

El número de congregaciones que se va es más alto de lo que los conservadores estimaron originalmente, señala Therrell.

Las disputas legales sobre el monto de la compensación que se debe pagar a las comuniones que se van por sus propiedades y otras obligaciones financieras se han resuelto en gran medida.

"En su mayoría, los obispos y otros líderes de la conferencia anual han sido muy complacientes, y lo aprecio profundamente", afirma Therrell. "Ha habido algunas pequeñas excepciones a eso, y esas son desafortunadas, pero estamos agradecidos de que hayan prevalecido cabezas más frías y tranquilas".

El obispo Thomas Bickerton, presidente del Consejo de Obispos de la UMC, admite que las salidas fueron decepcionantes.

"No creo que ninguno de nosotros queramos ver que alguna de nuestras iglesias se vaya", declaró. "Estamos llamados a ser el cuerpo de Cristo; estamos llamados a estar unidos. Nunca ha habido una época en que la Iglesia haya estado libre de conflictos, pero ha habido una manera en que hemos trabajado a través de ellos".

Pero para quienes quieren "partir y vivir su fe cristiana en una nueva expresión, les deseamos las bendiciones de Dios", agregó.

La división se ha estado gestando desde hace mucho tiempo y refleja controversias que han llevado a divisiones en otras confesiones protestantes importantes. Los cuerpos legislativos metodistas unidos, conocidos como conferencias generales, han reforzado repetidamente las prohibiciones sobre el matrimonio y la ordenación de personas LGBTQ gracias a las coaliciones de conservadores en las iglesias de Estados Unidos y en el extranjero.

Pero en medio de un desafío en aumento a esas prohibiciones en muchas congregaciones de Estados Unidos, muchos conservadores decidieron lanzar la Iglesia Metodista Global (GMC, por sus siglas en inglés), separada de la Iglesia Metodista Unida, diciendo que creían que los temas de la sexualidad reflejaban diferencias teológicas más profundas.

Las salidas han sido particularmente grandes en el sur y la región del centro-norte de Estados Unidos, con estados como Texas, Alabama, Kentucky y Ohio perdiendo cientos de congregaciones cada uno.

En algunas áreas, los metodistas unidos han designado congregaciones "faro", o con nombres similares, con la misión de recibir a miembros que quieren seguir siendo metodistas unidos, pero cuyas congregaciones se van. La GMC ha comenzado a levantar nuevas iglesias, incluso en áreas donde las congregaciones metodistas unidas han permanecido en esa fe.

Con estas salidas, se espera que los progresistas propongan cambiar la ley de la Iglesia en la próxima Conferencia General, en 2024, para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ordenación de personas de la comunidad LGBTQ.

La Iglesia Metodista Unida tiene alrededor de 6,5 millones de miembros en Estados Unidos y al menos una cantidad similar en el extranjero, según su sitio web. La membresía en Estados Unidos ha estado en declive constante, mientras que la membresía en el extranjero ha crecido, particularmente en África.

Therrell cree que habrá esfuerzos en la Conferencia General de 2024 para dar a las congregaciones en el extranjero una forma legal de desligarse, similar a la que han tenido las congregaciones de Estados Unidos.

La GMC reportó que alrededor de 3.000 iglesias se han afiliado a la nueva denominación hasta ahora, y se espera que haya más.

Bickerton cree que es momento de que los metodistas unidos que permanecen en la comunión reenfoquen su trabajo.

"Con mucha frecuencia, cuando estás presionado comienzas a exhibir creatividad", explica. "Nos estamos alejando de lo que éramos hacia la que va a ser nuestra próxima expresión". Los presupuestos serán más pequeños, pero "esta es nuestra oportunidad de remodelar la Iglesia para que tenga relevancia en el siglo XXI, y enfocarnos realmente en el evangelio".

