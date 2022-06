Lanzamiento estelar

Paramount+ mostró el poder estelar de sus programas previo a su lanzamiento en Gran Bretaña con un evento al que asistieron Sylvester Stallone, Viola Davis, Kevin Costner, Jessica Chastain y más.

La expansión llevará al otro lado del atlántico algunos programas populares como "Yellowstone" de Costner y "Star Trek Discovery". Los suscriptores británicos también podrán ver el debut de Stallone en las series con guion en "Tulsa King" en la que interpreta a un mafioso.

"Es algo que siempre he querido hacer y no sé cómo evité interpretar a un mafioso toda mi vida. No lo entiendo, de todas formas, la gente me ve así. Así que finalmente llegó una oportunidad, dijo Stallone.

Sylvester Stallone.

DISPONIBLE A PARTIR DE HOY

El servicio estará disponible a partir de hoy miércoles.

Paramount+, que debutó en 2021 en Latinoamérica, llega a un mercado bastante saturado de gigantes de streaming en Gran Bretaña y competirá con Amazon y Netflix, entre otros. Tiene más de 8.000 horas de programación, incluyendo la serie en expansión "Yellowstone". Paramount y MTV Entertainment Studios anunciaron el lunes que su próxima serie derivada, estelarizada por Helen Mirren y Harrison Ford se titulará "1923" y se enfocará en la época de la prohibición después de la Primera Guerra Munidal.

Chastain actúa con Michael Shannon en la serie "George & Tammy", mientras que Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson actúan en "The First Lady", sobre las esposas de los presidentes de Estados Unidos.

Viola Davis, Gillian Anderson y Michelle Pfeiffer.

GRAN OFERTA EN TV

Sonequa Martin-Green estaba encantada porque su serie "Star Trek Discovery" llegue a un público mayor. "Especialmente con ´Trek´ creo que siempre debería celebrarse a nivel mundial por lo que representa y por lo que ha hecho".

La popular serie de Miranda Cosgrove "iCarly" también estará incluida en la plataforma de streaming.

"Espero que haga feliz a la gente como lo hizo en Estados Unidos", dijo la actriz, cantante y productora de 29 años. "He interpretado al personaje de Carly casi toda mi vida, así que sí, definitivamente es algo que guardo en un lugar muy especial de mi corazón".

Jessica Chastain.