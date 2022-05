Lamenta escándalo familiar

"No tengo nada que hablar con ella, lo que se tenía que hablar en su momento se habló. No tengo rencores ni nada pero sí soy de guardar la distancia, poner altos y lo que me hace mal ponerlo a la distancia, entonces así sea tu mamá, tu papá, tu hermana o tu novio, hay que poner un alto", dijo la intérprete de Nada personal.

USA LAS REDES SOCIALES

Cabe recordar que hace unos meses Elsa uso sus redes sociales para acusar a sus hermanas Lisset y Denysse de tener secuestrada a su madre, pero la también actriz aclaró que decidió alejar a su hermana de la familia, porque constantemente los insultaba e incluso agredía a su madre.

"Alguien que padece una enfermedad como el alcoholismo se maneja a base de mentiras, de llamar la atención, entonces no le hago mucho caso, salgo a dar la cara y hasta ahí".

Lisset lamentó que haya tenido que salir a desmentir a su hermana Elsa, porque ella considera que hasta el momento ha llevado una trayectoria limpia de escándalos, pero el hecho de que ésta la acusara de impedir que su madre la viera y hasta dijera que la tenía secuestrada, la obligó a dar la cara.

"Yo me dediqué un mes en cuerpo y alma a cuidar a mi mamá y a rehabilitarla, porque me la entregaron todavía con el oxígeno, sin moverse, con temblores, pero yo la regresé perfecta, cosa que me aplaudo y estoy orgullosa por eso".

SU OBLIGACIÓN

La cantante considera que su obligación es cuidar a su mamá de quien fuera, así sea de su propia hermana, porque debido a las secuelas del Covid-19 y la posterior neumonía que padeció, ella desarrolló dos arritmias en el corazón.

"Por eso yo la voy a proteger hasta el final, eso es lo que me he encargado de hacer. Ella tiene una orden de restricción para que no se acerque porque estoy protegiendo el corazón de mi mamá, porque al final ella es su hija pero si ella no se quiere ayudar cuando muchas veces le ofrecimos apoyo, ya no, ya fueron 50 años".

La actriz de musicales explicó que su hermana Elsa ha querido agredir físicamente a su madre, pero no lo ha logrado porque ella se ha interpuesto entre ellas y por eso decidió actuar legalmente, situación de la cual su progenitora está enterada.

Lisset señaló que este recurso se interpuso ante la fiscalía de Morelos, que es donde radica su mamá y aseguró que esto no se trata de problemas de herencia o algo por el estilo, que agradece que su padre el músico Willy Gutiérrez, quien murió en enero de este año, no se haya enterado de este problema, y le manda un mensaje a Elsa.

