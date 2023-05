Lalo España "se burla" de Martha Higareda por sus declaraciones

CIUDAD DE MÉXICO.- El nombre de Martha Higareda se ha vuelto viral en los últimos días en las redes sociales debido a sus fantasiosas anécdotas, las cuales, incluyen a varias celebridades de Hollywood. Por lo que la actriz de "No manches Frida" ha sido tachada de "mitómana" y "alucín" por sus distintas declaraciones.

En su cuenta de TiktoK, el actor compartió un video donde "trollea" a Higareda ironizando sobre lo contado por la celebridad.

"Mi querido Yordi, no me lo vas a creer. Fíjate que tenía yo la posibilidad de hacer una película con Meryl Streep, pero me llamaron a hacer un cortometraje con el grupo de teatro del Colibrí sin rencores y pues preferí ese trabajo", expresó

El clip se volvió viral en la plataforma, donde varios internautas lo compararon con la actriz, llamándolo "Margara Francisca Higareda"

A través de sus redes sociales, el actor, conductor y comediante Omar Chaparro también lanzó un mensaje muy especial a su gran amiga, donde se dijo estar sorprendido luego de saber que rechazó al actor Robert Pattinson por actuar con él en "No manches Frida".

"Me entero que mi querida amiga @marthahigareda prefirió trabajar conmigo que con #robertpattinson. ¿Ustedes hubieran preferido lo mismo, cierto?", escribió el conductor por medio de un tuit.

Dicha publicación fue acompañada por una imagen en la que aparecen él, Martha Higareda y Pattinson. Ante esto, la actriz de cine mexicano respondió a la publicación con un "jaja, te quiero".