Lalo España niega "ardor" por no tener papel de Chespirito

Lalo España quería interpretar a Chespirito en la bioserie inspirada en la vida del actor que personificó al Chavo del 8 o al Chapulín Colorado, sin embargo, el papel se lo dieron al actor Pablo Cruz Guerrero, situación de la que España ya opinó y dejó clara su postura.

Hace dos años, Lalo, uno de los comediantes más reconocidos en México, pidió ser tomado en cuenta para interpretar a Chespirito, la petición la hizo con una muestra de su trabajo encarnando las creaciones del actor, quien murió hace casi una década.

"Me encantaría ser tomando en cuenta en el casting para interpretar a don Roberto Gómez Bolaños Chespirito", expresó entonces.

Detalló que había estudiado a Chespirito durante varios meses a través de sus videos y su autobiografía.

"Llevo varios meses estudiando muchísimo sus videos, sus movimientos, leyendo su autobiografía, analizando todos los pasos acerca de este gran personaje que es tan icónico, tan representativo para el humor internacional, para la creatividad, alguien que dejó una huella en los corazones de tantas generaciones", reconoció.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer el elenco completo de "Sin querer queriendo", producción original de la plataforma digital Max, en colaboración con Roberto Gómez Fernández, hijo del desaparecido actor, y quien interpretará a Chespirito será Pablo Cruz Guerrero, actor que ha participado en series como la de Luis Miguel y "La viuda de los jueves".

Lalo España respondió a algunas publicaciones que ha asegurado que el actor está deprimido y enojado porque no le dieron a él el papel de Chespirito, a través de un mensaje negó esta versión y dejó claro que está feliz y tiene mucho trabajo para prestarle atención a los chismes amarillistas.

"Lo diré esta vez y ya, para que no busquen que yo le dedique tiempo y energía al morbo efímero e innecesario. No estoy deprimido, ni mi familia está enojada, como lo han publicado en espacios chafas y amarillistas. No tengo tiempo de deprimirme, tengo demasiados proyectos en puerta y estoy muy enamorado de mi pareja y feliz por estar vivo, sano y entusiasmado".

España, quien ha interpretado durante muchos años a personajes como Márgara Francisca o a Germán, en "Vecinos", negó que estuviera ardido porque el papel se lo hubieran dado a Pablo Cruz Guerrero, a quien lo felicitó por el logro.

"Nacimos sin calzones, eventualmente llegó lo demás. Las etiquetas que te quieran poner, salen sobrando, las navajas que busquen amarrar contigo, están de más. Lo que se vuelve interesante en este mundo tan maravilloso y a la vez golpeado, es que busques ser una buena persona y trabajes por crecer y mejorar constantemente y te de gusto y aplaudas el éxito de los demás. Arderte te pudre, seguir caminando y divirtiéndote, habla bien de ti. Felicito a mi querido y admirado Pablo Cruz Guerrero por la gran oportunidad de interpretar a Chespirito en la tan cantada bioserie", se lee.

Lalo se burló de quienes aseguran que no lo eligieron a él porque "está muy visto" o porque "hace muchas novelas", y le deseo buena suerte a Cruz Guerrero, a quien le pidió aguantar los ataques y que siguiera haciendo bien su trabajo como lo ha hecho hasta ahora.

"Que alguien diga que no me seleccionaron porque 'hago muchas novelas' o 'estoy muy visto' sí me hace cagarme de risa y cuestionar su reducida visión, con todo respeto. Mis mejores deseos querido Pablo. Aguanta vara ante los ataques y sigue haciendo bien tu trabajo como lo has hecho en muy buenos proyectos. Te abrazo y te felicito y hasta te sigo queriendo. Deseo que le vaya de maravilla a la serie y que sigan surgiendo muchas fuentes de trabajo para todos y sembremos lo mejor que podamos desde nuestras posibilidades", finalizó.

En la bioserie también están confirmados actores como Bárbara López ("Amar a muerte"), Arturo Barba ("Un padre no tan padre"), Eugenio Bartilotti ("Fashon models"), Paulina Dávila ("Luis Miguel, la serie"), Juan Lecanda ("Pobre familia rica") y Paola Montes de Oca.