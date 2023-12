Céline Dion ¡De mal en peor!

Ciudad de México

¡Si supieras cuántas llamadas recibimos para saber de Céline! La gente nos dice que la aman y oran por ella", Claudette Dion, Hermana de la cantante

Céline Dion, quien padece una enfermedad autoinmune conocida como síndrome de persona rígida, ya no controla sus músculos, confirmó una de sus hermanas.

"Ella trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía: ´Lo harás bien, lo harás de manera correcta´", dijo Claudette Dion, quien también es cantante, a 7 Jours.

La intérprete de "My Heart Will Go On" fue diagnosticada con el padecimiento hace un año, por lo que canceló todas las fechas de su Courage World Tour, que se habría extendido hasta 2024.

RARA ENFERMEDAD

Sumamente raro, el síndrome afecta las cuerdas vocales y ocasiona la contracción involuntaria de los músculos por todo el cuerpo, desde el tronco hasta los brazos y piernas.

En el caso de Céline, le impide cantar y moverse de forma adecuada, como solía hacerlo en sus recitales.

"Es verdad que el sueño de ambas y el suyo es que regrese al escenario. ¿A qué capacidad? No lo sé", explicó Claudette.

REAPARECE

Apenas en noviembre, Dion reapareció públicamente, al aparecer en un partido de hockey disputado entre los Canadiens de Montreal y los Golden Knight de Las Vegas.

Posó para algunas fotos, en las que se le veía recuperada, y le dijo a los jugadores que permanecieran saludables y fuertes.

Era la primera vez que se dejaba ver desde que fue diagnosticada, y días más tarde estuvo en el concierto de Katy Perry en Las Vegas.

Su presencia levantó las expectativas de sus fanáticos respecto a los avances de sus tratamientos.

Claudette, quien tiene 75 años, destacó que los admiradores de Céline se han volcado en mensajes de ánimo para su ídolo a través de la Fundación Maman Dion (madre de ambas).