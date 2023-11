Viven cambio radical

Ciudad de México

Quién iba a decir que la historia que sucedió en un salón de clases de sexto año de primaria en Matamoros, Tamaulipas, cambiaría radicalmente la vida no sólo de los alumnos, sino también de dos regios.

La película "Radical", estelarizada por Eugenio Derbez, además de marcar el debut como actor del joven Danilo Guardiola, también marcó un antes y un después en la carrera como editor de Eugenio Richer.

Ambos talentosos regiomontanos narran cómo la cinta del director Christopher Zalla les ha cambiado la vida.

Todo por un juego

Nunca había actuado ni siquiera tenía nociones, la única condición que Danilo Ronaldo Guardiola Escobar le puso a su padre para hacer el casting para "Radical" fue que, si se quedaba con el personaje, con el sueldo que recibiría le comprara un PlayStation 5.

El vecino del sector sur de Monterrey no sólo se quedó con el papel de Nico, por el que hoy tiene su consola de juego, además su vida tuvo un cambio radical porque Danilo está decidido a seguir en la

actuación. "Me gustó completamente la experiencia", dijo emocionado el joven de 17 años, "La adoro, fue increíble, quiero seguir en esto porque me gustó mucho. Voy a tomar clases de actuación".

Antes de su debut en cine, Danilo quería ser maestro de química. Ahora que interpretó a un niño de sexto año de primaria en la cinta, desea continuar su carrera como actor. De todo el cast, él es el único que no tenía experiencia.

"Aprendí mucho de mis coaches. Cuando llegué a filmar estaba bien ejercitado, más seguro. Me sentí muy bien, increíble, sin duda volvería a actuar. Creí que iba a ser más intimidante, pero Eugenio aliviaba el ambiente, siempre fue divertido. No se sintió tenso, todos estábamos relajados, fue como jugar, pero entendí que era algo serio", contó el estudiante de la Preparatoria CEDART Alfonso Reyes.

"Al principio la cámara me intimidó, pero me fui acostumbrando. Eugenio me dijo que si había algunas líneas con las que no me sintiera cómodo podía practicarlas con él. También me comentó que después de una escena fuerte me saliera tantito y me calmara. Estar a su lado me ayudó a sentirme más seguro y aprendí mucho".

El regio, el mayor de cinco hermanos, tiene un rol relevante en la historia real inspirada en un maestro que cambia las vidas de sus alumnos en Matamoros, al lograr las mejores calificaciones de la prueba Enlace a nivel nacional.

"La película cambió radicalmente mi vida a un nivel increíble, me veo en el tráiler, en el cine, incluso en el póster y digo: ´¡No puede ser! ¿soy yo?", expresó emocionado.

El más grande

En los ocho años que tiene como editor de cine y televisión, Eugenio Richer ha trabajado en películas como Verónica, The Dunning Man, Compulsión, La Nave y Cuando Sea Joven, así como en series como Control Z, Un Extraño Enemigo, El Candidato y Diablo Guardián, entre otras.

Pero Radical es el proyecto más grande en la carrera del egresado de la carrera de Comunicación del Tecnológico de Monterrey.

"Esta película me hizo crecer muchísimo. De entrada soy muy paciente, pero trabajé mucho en la paciencia, en la edición siempre hay una negociación con el director, lo que a mí me pareció mejor o diferente y cómo llegar a un punto medio", dijo el realizador de 39 años.

"Definitivamente este es el proyecto más grande que me ha tocado hacer a la fecha. Al proyecto le saqué todo el jugo que pude, hablando con los productores y el director, apuntando todo lo que iba pasando para aplicarlo en futuros proyectos".

Aunque no estuvo en el set de filmación, Richer estuvo comprometido con la cinta desde su arranque porque cada día recibió las escenas trabajadas por el director.

Cuando conoció personalmente a Derbez, lo primero que hizo fue abrazarlo porque no pudo evitar recordar los días que lo hizo reír a través de sus programas de comedia.

Su mayor reto en la cinta, compartió el regio, fue darle el tono perfecto a las escenas del salón de clases donde el maestro Sergio Juárez (Derbez) motiva a sus alumnos a creer en sí mismos y a desarrollar sus habilidades con un método radicalmente distinto a lo establecido.

"Desde que leí el guión había escenas ´larguitas´, dije: ´¿Cómo vamos a mantener el ritmo? ¿cómo vamos a distinguir la vida de los niños dentro y fuera de la escuela? Estamos hablando de escenas de ocho o nueve minutos dentro del salón de clases, mi intención siempre fue mantener a la audiencia en compromiso con la historia", señaló Richer, quien hizo una maestría en edición en el American Filme Institute en Los Ángeles.

Tras su trabajo en Radical, el editor participa en un nuevo proyecto: una serie protagonizada por Derbez.

"Estoy muy contento en México, aquí hay mucho trabajo, no he tenido chanza de pensar si me voy a Estados Unidos o no, aquí hay bastante talento, muchas historias y mucho cine, también hay que aprovecharlo", expresó.

Radical no sólo se convirtió en el mejor lanzamiento de una película mexicana posterior a la pandemia, además, en Estados Unidos se colocó en el quinto lugar de recaudación en la taquilla al obtener 2.7 millones de dólares.