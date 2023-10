Salma Hayek lamenta la muerte de Matthew Perry

CIUDAD DE MÉXICO

Fans y amigos cercanos del actor lo despidieron en redes sociales a través de emotivos mensajes en los que recordaban su vida y su manera de verla. Ahora es la mexicana, Salma Hayek quien, a través de las redes sociales le dedicó algunas palabras a quien fuera su coprotagonista en la cinta "Fools Rush In".

La actriz inició explicando que no había podido hablar al respecto porque el impacto fue tan fuerte que tardó dos días en procesar la noticia, sin embargo, su corazón se encuentra sumamente triste por haber perdido a un gran amigo: "Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza", escribió junto a varias fotografías junto a Perry.

Asimismo, aseguró que compartía un vínculo muy especial con Matthew, ya que en ese entonces ambos lucharon juntos por un sueño: que su nombre figurara en la industria cinematográfica: "Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos", agregó.

La veracruzana también habló de las declaraciones que Perry hizo hace un año y en las que llamó la cinta que realizó junto a ella como la mejor de su carrera, algo que asegura la tiene completamente conmovida, hasta el día de hoy: "Matthew compartió lo mucho que amaba 'Fools Rush In' y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era, probablemente, su mejor película. A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento con un profundo sentido de nostalgia y gratitud".

Por último, la protagonista de "Frida" lamentó que su gran amigo ya no esté con ella, pero le hizo una última promesa, la de no olvidarlo y honrar todo lo que aprendió de él: "Te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, Matthew, nunca te olvidaremos".

Matthew Perry fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa, en Los Ángeles, el pasado sábado. Su cuerpo fue hallado por su asistente y aunque hasta este lunes se desconocen las causas del deceso, extraoficialmente se ha dicho que el actor podría haber muerto ahogado a causa de un paro cardiaco.