Michael Jackson dejó una deuda de más de 500 millones de dólares

Michael Jackson tenía una deuda de más de 500 millones de dólares antes de su muerte en 2009, según se dio a conocer en nuevos documentos presentados por los abogados albaceas John Braca y John McClain, quienes solicitaron autorización para que se cubran los gastos honorarios de los servicios que se prestaron entre julio y diciembre de 2018.

Según información recabada por Us Weekly y People, el "Rey del Pop" partió de este plano dejando miles de millones en deudas y reclamos de acreedores, sobre todo aquellos quienes estaban involucrados en los preparativos de su gira de conciertos This Is It.

"En el momento de la muerte de Michael Jackson, los activos más importantes del cantante estaban sujetos a más de 500 millones de dólares en deudas y reclamos de acreedores, y parte de la deuda acumulaba intereses a tasas de interés extremadamente altas y parte de la deuda estaba en mora.

"Michael Jackson también había incurrido en gastos considerables en relación con los preparativos de su gira de conciertos This Is It . Como resultado, su muerte prematura, prácticamente en vísperas de esa gira de conciertos, dejó a su patrimonio con una responsabilidad financiera de aproximadamente 40 millones de dólares con el promotor del concierto AEG, y pocas esperanzas de generar ingresos a partir de su activo ya altamente apalancado", se lee en los documentos según Us Weekly.

La solicitud de los albaceas añadió que ellos se han enfrentado a diversos desafíos para sostener y defender el patrimonio del intérprete de "Thriller", por lo que piden les sea recompensado su esfuerzo.

"Los Ejecutores se han enfrentado a circunstancias extraordinariamente desafiantes... Los albaceas, con la asistencia de sus asesores legales, han seguido actuando con prontitud y decisión para identificar y analizar los problemas, ordenar y controlar los activos, defender el Patrimonio en el litigio activo y proteger y hacer cumplir agresivamente las marcas registradas y los derechos de autor del patrimonio en todo el mundo. Han resuelto prácticamente todos los reclamos y litigios de los acreedores, y han solidificado con éxito el negocio de MJ como una entidad importante en la industria de la música".

Los albaceas piden su debida compensación por más de 3,5 millones de dólares que serían destinados a varios bufetes de abogados por brindar "servicios extraordinarios en beneficio de la herencia".