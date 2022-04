La furia se apodera de ella

Otra superhéroe llega a la saga de "Rápidos y furiosos", así lo confirmó Vin Diesel en una publicación de Instagram en la que contó que Brie Larson, quien interpreta a Capitana Marvel, tendrá un nuevo personaje en la última entrega de la saga de autos.

Aunque la ganadora de un premio Oscar no se ha pronunciado al respecto, sí apareció junto al protagonista de la historia que tiene más de 20 años produciendo películas, series, espectáculos en vivo y hasta videojuegos.

HALAGADA

"Claramente hay amor y risa en esta imagen. Lo que no ves; sin embargo, es el personaje que te presentarán en Fast10. No tienes ni idea de lo atemporal e increíble que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto. Su Oscar, jaja es esta alma profunda que agregará algo que quizás no esperabas pero anhelabas", escribió Diesel.

En el pasado Brie ha declarado que es fan de la historia que, antes de su muerte, también protagonizó Paul Walker.

YA LO HABÍA ANUNCIADO

Durante una entrevista al sitio web Uproxx la actriz de 32 años dijo públicamente que le encantaría formar parte de la saga.

"Por favor díganle a todo el mundo que me encantaría aparecer en una película de Fast and Furious. Estoy obsesionada, me encantan, son buenísimas, son divertidas, son increíbles", afirmó la también youtuber.

En 2009 otra superhéroe formó parte del equipo de Dominic Toretto (Vin Diesel) para lograr su objetivo: Gal Gadot, la actriz israelí que da vida a la "Mujer maravilla", interpretó a Gisele Yashar, quien con su belleza sedujo al miembro del equipo Han Lue, para sacarlo del camino.

Hasta el momento se desconoce el papel que interpretará la actriz.

Otra de las estrellas que se une a Rápidos y Furiosos 10 es Jason Momoa, quien anunció que será el próximo villano en la penúltima entrega de la saga.

SE UNE A LA SAGA

