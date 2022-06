La critican por quitarse las arrugas

"Lo que me parece feo que se normalice retocar las fotos de esta manera... empecemos a normalizar que la piel tiene forma, poros y arrugas... no tanto filtro", opinó una usuaria.

La "Vero" respondió a las críticas y muy a su estilo defendió los filtros, pues aseguró que le gustan y que además ya pagó por ellos, pero para que la gente no hiciera corajes, podía ver la foto original en el perfil de Instagram de su hermano.

"Pues es que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes porque hace daño @elgueromex".

Tras la polémica, Verónica Castro subió otra foto a Instagram y bromeó que los filtros que hasta el color de cabello le habían cambiado.

"Me pidieron que me cambiara el color de pelo pero creo se me pasó la mano ups SIN FILTRO Jajajaja".