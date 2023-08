Anitta: "Estuve muy gravemente enferma"

Pocas canciones representan un regreso tan importante como el que ha tenido Anitta con su "Funk Generation: A Favela Love Story", tres temas que desarrolló al salir adelante de una crisis de salud.

"El año pasado yo me puse muy enferma, no descubrían lo que tenía", dijo la estrella brasileña en una conferencia de prensa en la Ciudad de México. "Estuve en el hospital por cinco meses, no podía trabajar, no pude aprovechar el crecimiento que me dio 'Envolver', yo no lo pude aprovechar porque me enfermé mucho".

"El año pasado yo me puse muy enferma, no descubrían lo que tenía", dijo la estrella brasileña en una conferencia de prensa en la Ciudad de México. "Estuve en el hospital por cinco meses, no podía trabajar, no pude aprovechar el crecimiento que me dio 'Envolver', yo no lo pude aprovechar porque me enfermé mucho".

Tras una gira por Europa, Anitta comenzó a sentirse mal y entre su diagnóstico y tratamiento dijo que casi no salió por medio año. Pero desde el hospital empezó a planear lo que quería para "A Favela Love Story", un grupo de canciones con el que quería dar a conocer el funk de los inicios de su carrera al mundo.





INDICIOS DE CÁNCER

Los médicos finalmente le hicieron una prueba de sangre que dijo que tenía un indicador de cáncer muy alto. Antes de que reconfirmaran que era cáncer, Anitta dijo que pidió un mes para encontrar ayuda espiritual, curanderos, terapeutas, medicina natural y alternativa tras el cual sus indicadores mejoraron.

"Y dije ahora voy a hacer este álbum; ahora todo lo que quiero en mi vida voy a lograrlo, es ahora o nunca, porque si no morí es porque voy a vivir todavía mejor", señaló.

Alquiló una isla privada, donde de lado estaban los médicos tradicionales y alternativos y del otro lado un estudio de grabación.

"Ahí todos los días grababa una canción por día, porque si no me cansaba demasiado", señaló.

Su madre la acompañó en este proceso que dice que la cambió mucho.

"Dije 'no sé de lo que voy a cantar' porque antes yo follaba a toda la industria... Una vida loca, alcohol y no sé qué, y ahora estoy con meditaciones, terapias, piedras y cristales. Entonces pensé hacer una canción de que yo era una perra y ahora no más. Y ahí nació la canción 'Used to Be'".

"Dije 'no sé de lo que voy a cantar' porque antes yo follaba a toda la industria... Una vida loca, alcohol y no sé qué, y ahora estoy con meditaciones, terapias, piedras y cristales. Entonces pensé hacer una canción de que yo era una perra y ahora no más. Y ahí nació la canción 'Used to Be'".

Su "bundle", o grupo de canciones, también incluye "Funk Rave" y "Casi Casi" en las que colaboraron DJ Gabriel do Borel, Diplo, Márcio Arantes e ILYA.

Anitta dijo que los videos que acompañan sus canciones enseñan mucho de cómo fue su infancia y adolescencia, con favelas, bailes funk y escuelas de samba.

NOMINACIÓN

El video de "Funk Rave", por el que está nominada a los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA) en la categoría de música latina, tiene una referencia a la película "Ciudad de Dios" de Fernando Meirelles y Kátia Lund, en una escena en la que están corriendo detrás de una gallina.

"Y el chico que me secuestra en el final del último video, de 'Used to Be', él es el chico que en el final de la película de 'Ciudad de Dios' está comandando la favela... Es un actor tremendo de Brasil, muy bueno", agregó.

En cuanto a México, Anitta dijo que está en sus planes presentarse finalmente en concierto el próximo año.

"Sí, vamos a hacer conciertos acá, ya estamos cerrando todo. Lla última vez que hablé esto, hablé y vino la pandemia, así que me jodió, pero el año que viene estaré cantando 100% seguro", dijo.

También compartió que conoció a la influencer mexicana Wendy Guevara, quien es trans y recientemente ganó el reality "La casa de los famosos".

"Me encantó que finalmente hay espacio para una mujer trans en la televisión victoriosa, ganando", dijo. "Hablamos de cosas muy locas, Wendy es energía total y me encantó, es muy talentosa, es muy chistosa".

En cuanto a su vieja vibra y la nueva, luego del periodo de enfermedad, Anitta dijo que encontró un término medio: "A veces follo".