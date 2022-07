Concluye grabaciones

Si bien el protagonista del filme ¡Gol! tiene una participación especial de pocas escenas, consideró que su presencia es un reflejo de lo meticuloso que es el productor Carlos Moreno, detrás del melodrama.

"Con Carlos jalo siempre, le tengo mucho cariño, es uno de los productores que trae actores a actuar y eso se agradece porque esos son los que crean las historias, los que hacen personajes, los que dejan el alma en el set, el corazón y el estómago.

"Son los que quieren hacerlo bien, tienen pasión por venir a trabajar y no sólo sueltan líneas. Eso lo agradezco mucho de Carlos, cree en los actores y eso se me hace bien chido", compartió Kuno Becker en entrevista durante la grabación.

SE REENCUENTRA CON LAYEVSKA

Entre los colegas que admira con los que se pudo reencontrar gracias a la telenovela está Ana Layevska, con quien estelarizó Primer Amor a 1000 x Hora en el 2000, con quien compartió una foto juntos que enloqueció a los fans de aquel programa por el reencuentro y dejó al guionista con ganas de que vuelvan a trabajar juntos.

"Platicamos de cómo hemos cambiado en la vida, de cómo éramos antes y cómo ahora, de las cosas buenas que hemos vivido, sobre todo de las malas, de las cosas que hemos aprendido, los éxitos y los fracasos.

"Me da mucho gusto verla tan feliz con su familia, tan bonita, con una actitud tan padre, tan de luz, tan positiva. Me dio mucho gusto volver a trabajar aunque sea un poquito con ella. Le dije que nos vemos en 22 años, yo tendré 66, pero me dijo que antes", dijo.

QUIERE HACER PELÍCULA DE MARÍA FÉLIX

Si bien está por salir la bioserie María Félix, La Doña, Kuno Becker mantiene la intención de ser él quien después lleve a la pantalla la historia de su tía, pues por su experiencia como director y escritor de El Día de la Unión sabe que son procesos lentos.

"La película del temblor me tardé en levantarla 14 años, no sé cuánto voy a tardar en esta, pero un día la haremos. Sigo luchando por contar la historia de mi familia desde la perspectiva de mi tía María, no sé cuándo se vaya a hacer, es cuestión de tiempo", expresó.

TERMINA SUS ESCENAS (tabla)

- Este martes, el protagonista de Ánima rodó su última escena en una locación al sur de la CDMX.

- Ahí se recreó todo un pueblo para una historia que llegará el 12 de septiembre a Las Estrellas.

- Su cómplice en las escenas fue la actriz Lizy Martínez, quien encarna la versión joven de Claudia Ramírez, con un rol de villana.

- Al término de su participación, Becker recibió un aplauso de toda la producción.