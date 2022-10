Dirán adiós a México

Kiss, una de las bandas más consentidas entre los rockeros mexicanos, dará una última noche en México en el cierre del Festival Hell & Heaven, a realizarse el próximo 2, 3 y 4 de diciembre en Foro Pegaso (Toluca, estado de México).

Este show es parte del "End Of The Road Tour", con el que la banda conquista internacionalmente.

Liderados por Gene Simmons y Paul Stanley, la banda le dará a México una de sus últimas 100 presentaciones, como una forma de agradecer tanto cariño a su música y hits como "I Was Made For Lovin You", "Rock And Roll All Nite" y "Love Gun", entre muchos otros.

"La razón que tenemos para ya no hacer giras es nuestro orgullo y respeto por uno mismo; además del amor y la admiración por nuestros fans. Ya hemos visto muchas bandas que se quedan por demasiado tiempo, terminan en el escenario olvidando las letras y puedes verles las arrugas", dijo Simmons sobre el adiós de su banda.

Además de Kiss, el elenco del Hell & Heaven está conformado por Pantera, Slipknot, Judas Priest, Scorpions y Megadeth, entre muchos otros.

El festival contará con la participación de Mercyful Fate, Bad Religion, Behemoth, P.O.D., Epica, Cradle of Filth; por el lado hispanoparlante, el evento contará con Panteón Rococó, SKA-P y más.