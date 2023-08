Proyecto de Obrador se queda en el olvido

El 9 de noviembre de 2021, en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llamó la atención mundial al hacer una propuesta a todas luces vanguardista: pidió a todos los países apoyar la creación de un Fondo Mundial de Fraternidad y Bienestar, que captaría aportaciones de los más ricos —personas, empresas y países— para dar una vida digna a 750 millones de pobres en todo el mundo. El mandatario esbozó algunas líneas generales del plan, y se comprometió a que "en los próximos días" México presentaría el programa en forma ante la Asamblea General de la ONU. La propuesta del mandatario no encontró eco entre los países, que le hicieron notar que el Consejo de Seguridad no era el lugar idóneo. Meses después, López Obrador lamentó la falta de respaldo de las naciones. A dos años de que formuló su plan, no existe evidencia de que el Gobierno mexicano lo haya presentado a la Asamblea General, ni de que se haya avanzado siquiera en su conformación.

Así lo han confirmado la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda mediante respuestas a solicitudes de transparencia realizadas por la organización Fundar. Esta asociación especializada en justicia fiscal pidió a esas tres dependencias los documentos donde consten los avances de la elaboración del plan. Las instituciones respondieron en los mismos términos: "la información requerida no obra en nuestros archivos" o "no se localizaron documentos que contengan la información", maneras oficiales de decir que lo solicitado no existe.

Para corroborar las posiciones institucionales, este periódico preguntó directamente a las direcciones de comunicación social de las tres dependencias. Los funcionarios consultados no respondieron, tras una semana de espera. En el caso de Relaciones Exteriores, se preguntó expresamente si el Gobierno mexicano presentó la propuesta altruista de López Obrador ante la Asamblea General de la ONU en 2021 o 2022. La dependencia tampoco respondió esta cuestión. No obstante, entre los documentos públicos presentados por México en los periodos ordinarios de sesiones de las Naciones Unidas en ambos años no figura el proyecto de López Obrador.