Vuelve a Wimbledon princesa Middleton

Londres, Inglaterra

La princesa Kate Middleton estuvo presente en la final femenina de Wimbledon, donde lució un vestido midi de gasa en verde brillante.

La princesa de Gales, de 41 años, patrocinadora del All England Lawn Tennis and Croquet Club, completó el look con bouclé color lima y la cinta de Wimbledon púrpura y verde.

Es la segunda aparición de la realeza en Wimbledon este año. La primera vez Middleton lució un look inspirado en los años 80 que canalizaba a su difunta suegra, la Princesa Diana.

En ese entonces usó blazer verde menta de Balmain junto con una falda larga blanca plisada para el partido, canalizando un atuendo que Diana usó para Trooping the Colour en 1988.

La Reina Camila también asistió al torneo de tenis de este año, sentada en el palco Real a principios de esta semana, donde se le unieron la hermana Annabel Elliot y el Príncipe Alberto II de Mónaco.

La realeza, de 75 años, se mantuvo fiel a la tradición, luciendo un vestido blanco de manga larga con rayas azul marino.

La Princesa de Gales presentará el domingo el trofeo del campeonato masculino en el último día de Wimbledon 2023.