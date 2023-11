Dejó Karla Souza ver su embarazo

Ciudad de México.- La actriz Karla Souza sorprendió el pasado lunes en la gala de los Premios Emmy Internacionales, donde recibió galardón a Mejor Actuación Femenina por La Caída, pues dejó ver su embarazo.

ESPERA SU TERCER HIJO

Pero a ahora, la actriz decidió hablar libremente sobre la espera de su tercer hijo, algo que no ocurrió en sus anteriores experiencias.

"Pensé mucho en estas líneas y quiero compartir, por primera vez y abiertamente, que estoy embarazada. En mis dos embarazos anteriores, opté por ocultarlo durante los nueve meses. ¿Por qué? La respuesta es compleja. En parte, por problemas de autoimagen y luchas internas contra los estándares de belleza -un tema extenso que vale la pena abordar en otra ocasión-.

"La segunda razón (y quizá la más triste) es la realidad de mi industria; una que, en muchas ocasiones, no quiere darle trabajo a mujeres embarazadas, lo cual ha sido una constante a lo largo de mis más de 15 años en este medio. Por ello, con mi tercer embarazo sentí una urgencia de hablar y contribuir a un cambio, no solo dentro de mí, sino también en mi querida industria", redactó la artista de 37 años, en exclusiva para la revista Vogue.

La primogénita de la famosa, Gianna, nació en 2018, mientras que el pequeño Luka llegó en 2020.

"No digo que no se pueda desear tomarse un tiempo durante el embarazo o el posparto, pero sueño con una industria que me permita ser yo misma para ser yo quien decida si trabajar o tomarme un tiempo.

"Quiero salir de las sombras para profetizar que podemos desafiar las normas obsoletas y destacar, incluso estando embarazadas", añade en el texto que compartió a la publicación.

Souza manifestó que al igual que muchas mujeres en cualquiera de sus profesiones, ha perdido proyectos por estar embarazada, por lo que desea que la situación cambié en todos los rubros.

"Estar embarazada no debería convertirse en una encrucijada entre gestar, maternar y trabajar. Podemos ser madres increíbles y, al mismo tiempo, profesionistas talentosas y ambiciosas. Ambos roles pueden coexistir.

"Necesitamos que la industria del entretenimiento y todas las demás reconozcan esto, brindándonos oportunidades equitativas y tomando acciones reales para demostrar su verdadero compromiso".