Kanye West renuncia a su actuación en Coachella

Hasta el momento, no se ha revelado el motivo real de la cancelación de última hora de West. Sin embargo, Page Six informó el pasado viernes que el cantante, de 44 años, le dijo recientemente a su ex esposa, Kim Kardashian, que "buscaría ayuda" y que no "haría apariciones públicas ni más declaraciones incendiarias en las redes sociales".

El intérprete de "Jesus Walks" estaba previamente programado para ser uno de los artistas principales de Coachella, junto a Billie Eilish, Harry Styles y Swedish House Mafia, entre otros.

Pero después de una serie de mensajes en redes sociales contra Kardashian, de 41 años, y su novio, Pete Davidson, el festival de música se sintió bajo presión para eliminar a West de su cartel oficial.

Bajo el alias "Kim Pete", un fan lanzó una petición en Change.org diciendo que los organizadores "deberían avergonzarse de sí mismos" por darle a West "una plataforma más" para difundir mensajes hirientes.

Coachella se llevará a cabo en la localidad de Indio, al sur de California, del 15 al 24 de abril.