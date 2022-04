Kanye West no actuará en el festival

Tras los escándalos que han rodeado su vida en las últimas semanas, Kanye West decidió renunciar oficialmente a Coachella, menos de dos semanas antes de que comience el festival de música, informó TMZ.

Asimismo, varias fuentes le dijeron ayer lunes al portal que Travis Scott, quien se suponía que se uniría al rapero en el escenario, también declinaba la oportunidad de actuar en el evento.

Hasta el momento, no se ha revelado el motivo real de la cancelación de última hora de West.

Sin embargo, Page Six informó el pasado viernes que el cantante, de 44 años, le dijo recientemente a su ex esposa, Kim Kardashian, que "buscaría ayuda" y que no "haría apariciones públicas ni más declaraciones incendiarias en las redes sociales".

El intérprete de "Jesus Walks" estaba previamente programado para ser uno de los artistas principales de Coachella, junto a Billie Eilish, Harry Styles y Swedish House Mafia, entre otros.