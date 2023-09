Emocionan Jungkook y 3RACHA en Global Citizen Festival 2023

CIUDAD DE MÉXICO .-El fenómeno del K-pop también estuvo presente en el Global Citizen Festival 2023 con las presentaciones de Jungkook y 3RACHA.

Previo a subir al escenario, Jungkook hizo una primera aparición en la que confesó sentirse emocionado por la reacción de su ARMY que lo esperaba en Nueva York bajo la lluvia.

"Gracias por venir bajo la lluvia, los amo chicos", dijo Jungkook, antes de cantar "Still With You".

Acompañado de sus bailarines y entre ovaciones de sus fans, el ídolo del K-pop interpretó varias canciones de BTS como "Euforia", "Dynamite", "Permission To Dance" y "Butter".

La rapera estadounidense Latto fue invitada para cantar "Seven", sencillo con que Jungkook debutó como solista y con el que logró el primer puesto en listas de Estados Unidos.

Otro momento dedicado al K-pop fue cuando 3RACHA subió al escenario para reemplazar a la boyband Stray Kids, quienes ya no pudieron asistir por un accidente.

La banda conformada por Band Chan, Changbin y Han le entró al quite con temas como "Still With You".

"Nos llamamos 3RACHA. En realidad somos los que producimos toda la música de Stray Kids que escuchaste", dijo Chan sobre el escenario.