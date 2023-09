Mujer sale proyectada de juego mecánico en parque de Brasil

CIUDAD DE MÉXICO.-Comenzó a circular en redes sociales un sorprendente video donde se observa, dentro de un parque de diversiones en Brasil, el preciso momento en el una visitante, que se encontraba disfrutando de la atracción del "juego de las sillas", sale disparada por los aires.

Las imágenes, difundidas por el usuario de X (antes Twitter) @AlertaMundial2, también permiten ver cómo inmediatamente después del accidente, personal autorizado del lugar se acerca para auxiliar a la joven lesionada.

De acuerdo con el portal de noticias brasileño Pernambuco, la víctima se trata de Dávine Muniz Cordeiro, una mujer de 34 años dedicada a la coordinación de cursos de idiomas y residente del barrio de Ipsep, en la Zona Sur de Recife.

Además, el mismo portal informa que el diagnóstico de salud de la chica resulta de la presentación de fracturas corporales y una lesión cerebral traumática.

Por último, Alerta Mundial también menciona que el accidente, ocurrido en el noreste de Brasil, fue ocasionado después de que la silla del juego mecánico se soltara imprevistamente mientras se encontraba girando por los aires con la propulsión del mecanismo, aparentemente inofensivo.

Por su parte, Pernambuco precisa que, según información transmitida a TV Globo, el vuelo de la silla también provocó que una niña de 12 años resultara herida en la cabeza y los brazos, siendo atendida el viernes por la noche (22) en la UPA dos Torrões, en la Zona Oeste de Recife.

También se referencia que una amiga de la víctima, de edad desconocida, fue golpeada en la boca con un trozo de cadena, aunque su lesión no fue grave.

La noticia ha conmocionado a los usuarios en redes sociales que aseguran que "el juego de las sillas voladoras" no debería tomarse tan literal su designio y han expresado el nuevo miedo que este video les ha desbloqueado a todos aquellos que solían disfrutan de este tipo de entretenimiento.

"No me gustan esos juegos, son peligrosos. No me subiría a uno de esos ni loco!", "Siempre me parecieron súper peligrosas e inestables", "Siempre me han dado miedo los juegos mecánicos precisamente por esto", son algunas de las réplicas que los internautas han dado al respecto del hecho, de cual aún no se tiene un pronunciamiento oficial por parte del servicio de atención del parque.