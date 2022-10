Planea ya regresar a Estados Unidos

Julión Álvarez planea su regreso a Estados Unidos tras haber sido borrado de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de ese país, pues ya tramitó los pasaportes de sus hijas María Isabel y María Julia, y renovó el suyo.

En 2017, Álvarez fue acusado de supuesto lavado de dinero, pero tras un proceso legal de casi 5 años, finalmente en mayo anunció que fue removido sin cargos.

Ahora el intérprete de 39 años se encuentra nuevamente de lleno en su carrera, sin restricciones.

En su encuentro con medios de comunicación, antes del show de este viernes también expresó el malestar que le causó el haber sido involucrado en una balacera ocurrida a inicios de octubre en un centro comercial en Puerta de Hierro, en Jalisco.

Tachó de irresponsable a quien se le ocurrió mencionar que iban por él.

"No me tocó estar ahí, yo iba entrando al filtro (del aeropuerto), pero alcancé a contestarle a mi señora, que me llamó asustada (...) tengo la seguridad y la tranquilidad de decirlo; uno sabe por dónde ha caminado, qué pasos ha dado, qué debe y qué no, pero sí se me hace irresponsable que por ganar likes en redes sociales se le haya hecho fácil decir a alguien ´venían por´.