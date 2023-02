Afectada por poca visión

Judi Dench confesó que su problema de visión le está afectando en su carrera artística, debido a que ya no puede leer bien el guion ni aprender sus líneas.

Dench, de 88 años, dijo que ahora necesita ayuda de una máquina para que le enseñe sus diálogos.

"Se ha vuelto imposible y, como tengo memoria fotográfica, necesito encontrar una máquina que no solo me enseñe mis líneas, sino que también me diga dónde aparecen en la página".

La ganadora del Óscar padece degeneración macular, una condición que afecta la vista con el paso de los años y ha luchado contra ella desde hace más de una década.