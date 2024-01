Sigue siendo el rey José Alfredo Jiménez

Ciudad de México.- Hace 98 años nació José Alfredo Jiménez Sandoval, en Dolores Hidalgo, Guanajuato. También conocido como "El rey de la música ranchera", sus canciones son un referente para todas las generaciones de mexicanos.

Su mayor talento no sólo fue componer, sino interpretar las mejores canciones rancheras de todos los tiempos, las cuales han sido grabadas por cantantes como Vicente Fernández, Luis Miguel o inclusive Maná.

Para recordarlo en su natalicio 98, presentamos cinco temas que han hecho que José Alfredo Jiménez siga siendo el rey, "El hijo del pueblo" y "El patrono de las cantinas".

1. "El rey"

En cualquier lugar del mundo, donde exista un mexicano que recuerde la tierra que lo vio nacer, cantará "El rey". Esta canción es un patrimonio inmaterial del folklore mexicano y se ha convertido en uno de los temas más populares junto a "Cielito lindo".

2. "Si nos dejan"

Se trata de un bolero ranchero y es uno de los temas compuestos por el guanajuatense que más versiones ha tenido, incluso se han contado 344 covers, incluido el de Luis Miguel, que lo regresó a las listas de popularidad.

3. "Camino de Guanajuato"

¿Quién no ha cantado "No vale nada la vida/ La vida no vale nada"? Pues esta frase icónica es el primer verso de la canción dedicada a su natal Guanajuato y que es considerada un himno dentro del estado.

4. "Amanecí en tus brazos"

Dedicada a la tercera y última esposa de José Alfredo, esta canción fue compuesta para la cantante Lucha Villa, pero sin lugar a duda la versión de "El hijo del pueblo" es más conocida.

5. "La media vuelta"

Canción de 1961 fue grabada por Lucha Villa, una de las musas de José Alfredo, convirtiéndose en un éxito nacional. Este tema sigue vigente, pues es uno de los favoritos de Luis Miguel y suele cantarlo en sus

conciertos.