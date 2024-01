Esto ha sido muy duro: Jonathan Majors rompe el silencio

GUADALAJARA, Jalisco.- El actor Jonathan Majors, reconocido por su papel como Kang en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), rompió el silencio en una entrevista con Good Morning America después de ser declarado culpable de violencia doméstica y acoso hacia su ex pareja, Grace Jabbari. La entrevista, conducida por Linsey Davis de la cadena ABC, se transmitió este lunes, y mostró a Majors entre lágrimas al proclamar su inocencia.

ACUSACIONES

Majors, conocido por su participación en películas como Creed III, enfrenta acusaciones relacionadas con un incidente ocurrido el 25 de marzo de 2023. Su ex pareja, Grace Jabbari, afirmó haber sido agredida dentro de un vehículo, lo que le dejó lesiones que incluyen una fractura en un dedo y un corte en la cabeza, según informes médicos y policiales.

"No debería haber estado en el auto. No debería haber estado en la relación, si no estaba en el auto, nada de esto sucede", dijo Majors.

Al mismo tiempo, declaró en la entrevista que quería terminar esa relación, que si hubiera sido "más valiente", ninguna de las acusaciones existiría.

La sentencia de Majors se dictó el 18 de diciembre, enfrentando aproximadamente un año de prisión. Como resultado directo, Marvel lo despidió, eliminando su participación en varias películas futuras del UCM, donde interpretaba a Kang, un villano clave en las fases 5 y 6.

El actor, en shock por el veredicto, expresó su confusión y temor, cuestionando la decisión a pesar de la evidencia presentada por sus abogados.

"Majors tiene fe en el proceso y espera limpiar completamente su nombre", dijo la abogada de Majors, Priya Chaudhry, en un comunicado en diciembre.

El dictamen de la sentencia está programado para el 6 de febrero, lo que marcará un momento crucial en el futuro del actor.

En la entrevista, Majors compartió que su participación en Good Morning America era parte de su proceso de curación. Afirmó ser "totalmente inocente" y agradeció el apoyo de aquellos que lo rodean.

"Estoy realmente bendecido. Estoy rodeado de gente que me ama, que se preocupa por mí. Pero esto ha sido muy, muy, muy difícil y muy duro, y confuso en muchos sentidos. Pero estoy de pie", compartió.

La controversia en torno a Majors no termina con su entrevista. A pesar de ser despedido por Marvel, la cadena ABC, propiedad de Disney al igual que Marvel, sigue brindándole espacio en pantalla. Esta dualidad ha generado preguntas sobre las decisiones del estudio cinematográfico.

Además, un video que muestra a Majors interviniendo en una pelea entre escolares surgió antes de que se anunciara su veredicto. Aunque algunos calificaron el video como falso, sugiriendo un intento de limpiar su imagen, no logró cambiar la percepción pública.

Cuando se le preguntó sobre su regreso a Hollywood, Majors dijo que él reza para que así sea.

"Creo que merezco una segunda oportunidad. Pero es el plan de Dios y el tiempo de Dios", agregó.