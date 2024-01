Qué pasó entre Selena Gomez, Kylie Jenner y Timothée Chalamet

CIUDAD DE MÉXICO

Sin duda alguna, el momento más esperado de los Globos de Oro es el anuncio de qué producción cinematográfica se destacó de entre todas las nominadas, sin embargo, las reacciones de las y los presentes durante de la gala es otro de los temas que siempre da de qué hablar y, en esta ocasión, fue Selena Gomez la que se llevó la noche, luego de que corriera la mesa donde se encontraba Taylor Swift, con quien sostiene una gran amistad, para contarle el incómodo momento que, aparentemente, vivió cuando se acercó a la mesa de Timothée Chalamet y su actual novia, la empresaria Kylie Jenner.

El domingo por la noche se llevó a cabo la 81° edición de los Globos de Oro y, entre las estrellas que se dieron cita en el evento, se encuentra Selena Gómez que vistió un diseño de Giorgio Armani. La actriz de 31 años fue nominada en la categoría de Mejor actriz en un programa de televisión musical o comedia por "Only murders on the building", y aunque no se llevó el galardón, en sus redes sociales presumió que ella había salido ganando, con una fotografía en que sale besando a Benny Blanco, su actual pareja.

A Selena se le vio muy sonriente por su paso por la alfombra roja y, siendo solidaria con Taylor Swift, cuando se anunció que "Barbie" había sido la cinta premiada como Mejor logro cinematográfico y taquilla, en la que la cantante también fue nominada, por la proyección de uno de sus conciertos del The Eras Tour, pues no tardó en acercarse a la mesa de la compositora para recargarse en su hombro.

Pero la intención de la famosa no era sólo demostrarle su apoyo pues, acto continuo, Selena se acercó al oído de Taylor para murmurarle algo que parecía que no podía esperar para ser expresado y, de acuerdo con las y los fanáticos de las cantantes, se trató de una revelación en la que Timothée Chalamet y Kylie Jenner estaban involucrados.

De acuerdo con una usuaria de X, antes Twitter, Gomez le dijo a Swift que se había acercado a la mesa en la que se encontrada Timothée, con quien compartió reparto en la cinta "A rainy day in New York", para saludarlo y pedirle una fotografía, sin embargo, su novia, Kylie Jenner, supuestamente se habría negado a tal petición, respuesta que habría dejado atónita a la actriz que no dudó ni un segundo en contarle a Tay lo que había ocurrido.

"Le pedí una foto con él y ella (Kylie Jenner) dijo que no", aseveró la usuaria en su tuit.





Las palabras que la usuaria sugiere que los labios de Selena pronunciaron coinciden con el movimiento que hace al hablar, pero no pudieron ser captadas con completa nitidez por la cámara debido una botella de licor se interpuso en la toma, lo que sí quedó grabado fue la gesticulación que Taylor hizo al escuchar el secreto de su amiga, pues se lee perfectamente que sus labios pronuncian el nombre del actor, preguntándole sorprendida si se había tratado de "Timothée".

En el hipotético caso de que Gomez hubiera pedido esa fotografía a su excompañero, y no la hubiera podido obtener, sí logró retratarse a lado de otros grandes artistas, pues compartió en sus redes sociales instantáneas junto a Jennifer Aniston, Meryl Streep, Florence Pugh y, por supuesto, a lado de Tay su novio Benny.

De acuerdo con un experto en imagen, consultado por "Daily Mail", la relación entre el actor y Kylie, podría producir una baja en la aceptación que el público tiene con respeto a Chalamet, pues asegura que, desde que se dieron una oportunidad, ha enfocado toda su atención en la integrante de la familia Kardashian y, tal parece, que su presencia en los premios de ayer lo demostró, o eso narró un testigo que también asistió a los Globos de Oro.

"No hablaron con nadie durante la pausa comercial, solo se estaban besando... parecía amor de cachorro, como en la escuela secundaria".