Será Johnny Depp 'Satanás' en filme de Terry Gilliam

En una reciente entrevista al medio francés Premiere, el realizador adelantó algunos pormenores de lo que será su siguiente proyecto en la pantalla grande revelando que Depp será el protagonista de la historia.

"Será una comedia donde Dios decide destruir a la Humanidad. Y el único que intenta sálvanos es Satanás. ¡Porque necesita gente en el infierno, de lo contrario no tendrá trabajo por la eternidad!", explicó Gilliam.

El elenco contará con Jeff Bridges, quien será la representación de Dios en la historia, además de las participaciones de Adam Driver y Jason Momoa.

El director adelantó que todavía está afinando detalles para la producción y viendo opciones de locaciones para su rodaje, el cual espera arranque en enero de 2025.

"Estamos tratando de determinar exactamente cuándo y dónde se hará. Por el momento, el rodaje está previsto para el próximo enero. Ya veremos. Y tengo un reparto bastante bueno: Johnny Depp, Jeff Bridges. Adam Driver y Jason Momoa", dijo a Premiere.

Gilliam, añadió que la cinta "será muy divertida para aquellos a quienes les gusta sentirse ofendidos".

Esta no será la primera vez que Johnny Depp trabaja con Terry Gilliam, pues estuvieron al frente de la cinta de finales de los 90, Pánico y Locura en Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas).