Asegura la cantante Jeanette que Academia de Cine la desdeñó

Subrayó que ella convirtió el tema en un éxito internacional, y por eso el cineasta decidió incluirlo en el soundtrack de su exitosa película Cría Cuervos (1976).

"Es que podían haber puesto ahí a cualquier otra cantante, da igual. Es que no debían haber puesto a nadie más que a mí porque yo soy la original, la que canta en la película. No canta ni Natalia, ni esta, ni la otra.

"¿Cómo es posible que no me hayan llamado para cantar yo? Es que me han robado. El puesto mío, me lo han robado. Ha sido un error grandísimo por parte de la Academia de Cine de aquí de España por no haber pensando en mí. Es totalmente ridículo", expresó en entrevista telefónica.