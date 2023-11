No le interesa el retiro

Ciudad de México

Javier Bátiz cumplirá 80 años el 3 de junio del próximo año, sin embargo, no le interesa ni el retiro ni pensar en otros asuntos que no sea la música, su salud o estar lúcido para rockear.

"Si me retiro, me muero. Lo que yo quiero es tocar, por eso me siento motivado y deseoso de estar en el escenario. Ya estoy por los ochenta, y por eso tengo disco nuevo, estoy grabando más canciones, me mantengo activo para no pensar en otras cosas. lo mío, lo mío, es rockear y guitarrear", comentó Javier, en entrevista vía telefónica.

Para conmemorar sus ocho décadas de vida, el legendario guitarrista tijuanense y precursor del rock en México editará su disco Porque Quiero, Porque Puedo y Porque se me Dio la Gana.

En esta producción discográfica, que estará disponible el próximo año, se compilan 14 de sus canciones predilectas, entre ellas "Abrazado de un Poste", que popularizó Lorenzo de Monteclaro y creó Alfonso Peralta.

"Es de mis canciones favoritas de toda la vida, y todas las que vienen ahí, son así, algún recuerdo me traen. Esa canción de Lorenzo de Monteclaro era una de las favoritas de mi mamá, y me recuerda cuando era niño y se la cantaba. Me sentía bien cerquita de ella".

De corte norteño y grupero, con algunos chispazos de rock, fue como Bátiz incluyó temas de José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Chucho Monge, Miguel Aceves Mejía y Cornelio Reyna.

Llamado también "El Brujo", el intérprete de "Sentimientos Tiernos" y "Soy el Amor" aseguró que la música y el público es una de sus grandes motivaciones para seguir creando nuevos proyectos, por eso actuará el 9 de diciembre en el DADA X Club.