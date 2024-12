Jason Momoa vuelve a DC, ahora como Lobo en 'Supergirl'

Por: Agencia Reforma

Diciembre 30, 2024 - 01:17 p.m.

Tras protagonizar al famoso Aquaman durante años, el actor Jason Momoa está de vuelta al universo DC, ahora bajo el personaje de Lobo en la próxima película Supergirl: Woman Of Tomorrow.

"Colecciono cómics, y ya no lo hago tanto, pero él siempre fue mi favorito, y siempre quise interpretar a Lobo, porque pienso, '¿Hola? Es el papel perfecto'. Si me llaman y me piden que lo interprete, es un jodido sí", compartió en su cuenta de Instagram tras confirmar que fue elegido para el papel.

De acuerdo con Variety, el actor compartirá la pantalla en este proyecto con Milly Alcock, conocida por su papel en la serie La Casa del Dragón.

Esta cinta estará basada en la serie de cómics de DC de Tom King y Bilquis Evely, el cineasta Craig Gillespie dirigirá Supergirl: Woman Of Tomorrow y Ana Nogueira escribirá el guion.

El actor Matthias Schoenaerts se encargará de protagonizar al villano del filme y Eve Ridley también formará parte del elenco.

Supergirl: Woman Of Tomorrow está programada para comenzar el rodaje el 13 de enero y la película se estrenará en los cines el 26 de junio de 2026.