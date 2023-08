Investigan si Juan Gabriel está vivo o muerto

CIUDAD DE MÉXICO.-En Divo o Muerto se intentará descubrir si Juan Gabriel sigue con vida o la veracidad de su muerte el 28 de agosto del 2016, en Santa Mónica, California.

Raquel Rocha, Directora de Unicable y la periodista Martha Figueroa presentan una serie de investigación entorno a las diferentes teorías que rodean el misterio de la muerte de "El Divo de Juárez".

"Martha conoce nuestra audiencia y cómo hablarles, fue ella quien nos ayudó a hacer este proyecto tan especial, fue quien trajo esta idea", dijo Rocha en conferencia de prensa.

Figueroa comentó que la intriga por saber si el cantante verdaderamente había fallecido surgió desde que sus supuestas cenizas arribaron a Bellas Artes para un homenaje y personal de la funeraria le dijo que habían pasado cosas muy extrañas.

"Yo tenía una deuda y la tenía que investigar hasta el final. A mi me emocionó mucho esta búsqueda y no porque yo fuera fan de Juan Gabriel. En la investigación nos dimos cuenta que nadie de los que dijeron haber visto el cuerpo lo hicieron", subrayó la presentadora.

La conductora asegura que frecuentemente recibe mensajes de Alberto Aguilera, el nombre de pila de Juan Gabriel.

"Él hasta el día de hoy me escribe, o al menos el hombre que dice ser Alberto. Me cuenta cosas que nadie más sabe, le pregunto cosas y me las contesta", confesó.

Figueroa dijo que no teme a las represalias que pueda llegar a tomar la familia del cantante, pues es una investigación independiente con el fin de entretener.

"La gente va a sacar sus conclusiones, les van a surgir muchas dudas y eso es bueno. Estoy lista para todo, la familia no puede decir nada porque es una investigación independiente", sostuvo.

La serie estrenará este viernes por Unicable a las 22:30 horas y recopila datos y documentos nunca antes vistos en seis episodios.

"No digo que sea un formato único pero si muy diferente. Habla de cosas muy clave, hicimos una invitación profunda y viajamos por varios lugares. Es importante para nosotros mostrar cómo nos cuesta soltar a un personaje tan importante como 'El Divo'. Al final es un homenaje a este gran personaje", aseguró Alex Reider, productor ejecutivo.

A lo largos de los capítulos, un equipo de investigadores visita lugares clave en la vida del intérprete de "Amor Eterno" como Los Ángeles, Houston y Ciudad Juárez, para seguirle la pista a personas allegadas.

"Me interesó mucho este ángulo de una investigación periodística sobre teorías conspirativas. Hemos entrevistado a gente cercana a su vida, me siento muy agradecido de que me llamaran porque Juan Gabriel es un mito transversal", apuntó Flavio Florencio, Director de Divo o Muerto.

El cantante Carlos Cuevas y el músico Pepe Zavala forman parte de los testimonios que se recopilan, además, cuentan