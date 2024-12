Denuncian a Juan Carlos I por cinco delitos fiscales

Por: Agencia Reforma

Noviembre 27, 2024 -

El Rey emérito, Juan Carlos I, fue demandado por cinco presuntos delitos fiscales contra la Hacienda Pública española cometidos entre 2014 y 2018.

La querella fue presentada por cinco magistrados retirados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción ya jubilados y diferentes intelectuales (entre los que se encuentran expresidentes de la Audiencia Nacional), catedráticos de Derecho, filósofos y periodistas.

Argumentan que las dos regularizaciones fiscales que el padre del Rey Felipe VI presentó a la Agencia Tributaria en los años 2020 y 2021, pagando un total de 5 millones de euros, y que la Fiscalía General del Estado dio por buenas en 2022, no cumplirían con los requisitos legales, ya que se habrían efectuado cuando al monarca se le había notificado, en dos ocasiones, que había una investigación abierta en su contra por hechos con "relevancia tributaria".

Y al tener conocimiento de que estaba siendo investigado, realizó una autoliquidación de las rentas correspondientes a dichos ejercicios fiscales, de 2014 a 2018, tras no haber declarado en su momento los millonarios ingresos que habría recibido a través de la fundación Zagatka, presidida por su primo Álvaro d´Orleans.

Los querellantes, entre ellos el jurista José Antonio Martín Pallín, creen que estos delitos fiscales no habrían prescrito todavía y su regularización no se habría ajustado a la legalidad, y ponen de relevancia que el emérito ya no sería inviolable ante la ley, puesto que abdicó antes de presuntamente cometerlos.