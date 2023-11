'Dancing With the Stars' homenajeará a Taylor Swift

GUADALAJARA, Jalisco .-El popular programa de televisión "Dancing With the Stars" anunció que dedicará una noche completa a Taylor Swift a finales de este mes.

Durante este episodio especial, que se transmitirá el 21 de noviembre, las seis parejas que quedan en la competencia tomarán la pista de baile para interpretar coreografías al ritmo de la música de Taylor Swift.

Uno de los invitados especiales que se unirá al programa para esta ocasión es Mandy Moore, quien es una coreógrafa de larga trayectoria en Dancing With the Stars y la coreógrafa principal de la masiva gira de Taylor Swift, The Eras Tour. Moore desempeñará un papel como jueza invitada especial en este episodio, y se espera que las parejas y sus estilos de baile se anuncien en breve.

Los fanáticos tendrán la oportunidad de votar durante la transmisión en vivo en Estados Unidos y Canadá. Los votos de los espectadores en vivo se combinarán con las puntuaciones otorgadas por los jueces en cada episodio para determinar qué parejas podrían enfrentar la eliminación.

Taylor Swift tiene una historia con Dancing With the Stars, habiendo celebrado el lanzamiento de su álbum Speak Now en el programa en 2010 con una actuación de "Mine," así como una presentación de su canción "White Horse" del álbum Fearless.

Taylor Swift ha estado en el centro de atención recientemente debido al éxito de su álbum 1989 (Taylor's Version) en la lista Billboard 200, así como al éxito continuo de su película Taylor Swift: The Eras Tour en los cines.

Además, Taylor Swift se encuentra en la cima de la lista de finalistas con 20 nominaciones en los Billboard Music Awards 2023, que se llevarán a cabo el 19 de noviembre.

Dancing with the Stars se transmite los martes por la noche en ABC y en Disney+.