Nick Carter aún no supera la muerte de su hermano, Aaron

CIUDAD DE MÉXICO.-Nick Carter todavía no puede superar la muerte de su hermano Aaron, un año después de que se registrara el fallecimiento.

Así lo dio a conocer durante una entrevista a E! News, donde externó que sigue en la búsqueda para poder asimilar la pérdida en su familia.

"Todavía es increíble. Aún estoy procesando toda la situación y tratando de encontrarle sentido, porque no lo veo. Espero que algún día pueda encontrarle sentido a todo esto", dijo el cantante, luego de recordar que se cumplió un año del fallecimiento este 5 de noviembre.

Para Nick, una de las situaciones más dolorosas es que la relación que tenía con Aaron estaba fracturada, y ya no tuvo oportunidad de arreglarla debido a su muerte.

"No importa lo que él y yo hayamos pasado en nuestras vidas, siempre pudimos hacer las paces, siempre pudimos regresar a ese lugar, y ahora ya no es posible y me duele", confesó.

El recuento del fallecimiento de Aaron Carter

En abril de este 2023, se revelaron los detalles de la autopsia que se le practicó a Aaron, donde se especificó que el cantante y compositor murió ahogado y de manera accidental después de haber tomado ansiolíticos e inhalar gas de difluoroetano.

Los resultados causaron que la familia de Aaron Carter interpusiera una demanda contra los médicos que le recetaron los medicamentos al famoso, aludiendo negligencia y una administración "sin justificación" de los ansiolíticos, aunque se conocía el estado de salud mental y su condición.

Aaron Carter fue encontrado sin vida al interior de su casa en Lancaster, California, en noviembre de 2022.