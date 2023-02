Harry Styles se corona en los Brit Awards

A una semana de haber ganado el Grammy a álbum del año, el cantante británico volvió a repetir la hazaña, ahora en su tierra natal, donde se emocionó, lloró y hasta brindó.

Mientras estaba en el escenario, Styles nombró a Charli XCX, Rina Sawayama, Mabel, Florence + The Machine y Becky Hill, todas artistas femeninas que podrían haber sido elegidas para el premio.

Esto en medio de una controversia en el que estuvieron los premios acerca de que la categoría Artista del año estuvo dominada por actos masculinos.

El cantante también agradeció a su familia y a sus excompañeros de banda de One Direction.

"Quiero agradecer a mi familia por ser la familia más solidaria, comprensiva, paciente y amorosa que podría haber pedido. Quiero agradecer a mi madre por inscribirme en The X Factor sin decírmelo, así que literalmente no estaría aquí sin ti.

"Quiero agradecer a Niall, Louis, Liam y Zayn porque yo tampoco estaría aquí sin ustedes. Muchas gracias", dijo visiblemente emocionado.

Harry abrió el espectáculo con una versión enérgica de su éxito "As It Was", vistiendo una chaqueta roja brillante con el pecho abierto.

Quienes obtuvieron undoble éxito para el dúo independiente Wet Leg, Rhian Teasdale y Hester Chambers, en las categorías de Grupo del año y Mejor artista nuevo.

Mientras que Beyoncé ganó Artista Internacional del Año así como Canción Internacional del Año por "Break My Soul", quien agradeció mediante un video.

El momento incódo fue cuando el comediante Mo presentó a Lewis Capaldi en el escenario como Sam, lo que indignó a los fans, y provocó una lluvia de memes en internet.