Harry Styles aparece rapado y fans reaccionan con memes

CIUDAD DE MÉXICO.- El exintegrante de la banda One Direction Harry Styles fue captado con un nuevo look, mientras disfrutaba de un concierto de la banda de rock U2 en Las Vegas, acompañado de su novia, Taylor Rusell.

Por medio de la plataforma X, antes Twitter, el usuario @speaknow_louis dio a conocer las imágenes difundidas por el sitio TMZ.

X: mi hija está bien



señora su hija está llorando porque harry styles se calveo la cabeza pic.twitter.com/Oeur4vK9CU — eris (@stillbower) November 9, 2023

Este cambio ha sorprendido a la mayoría de sus fans, quienes ya se han mostrado un poco nostálgicos al no ver al intérprete de "As It Was" con su distinguida cabellera rizada que lo caracterizaba, sino ahora rapado. Otros también se han cuestionado a qué se debe el cambio tan radical que se hizo el cantante de 29 años.

Aunque cibernautas ya han hecho varias especulaciones sobre su nuevo estilo, donde unos mencionan que podría tratarse de una nueva gira o para una reciente película, lo cierto es que el cantante británico no se ha pronunciado al respecto.

Girls después de enterarse que Harry Styles esta rapado pic.twitter.com/HOOcqxN1uD — Ade Angels Fly (@louismifresita) November 6, 2023

A través de redes sociales, cibernautas no han desaprovechado el momento y han sacado su lado más ingenioso creando varios memes.

Nacido en Reino Unido, Harry Styles es un cantante y compositor británico de música pop.

Desde joven se intereso por la música, llegando a crear su propia banda, la cual se llamó "White Eskimo".

En 2010, inició formalmente su carrera musical, cuando apareció en el programa "The X Factor", donde no obtuvo el triunfo, pero fue elegido para pertenecer a la famosa banda One Direction.

what harry styles concerts are gonna look like now pic.twitter.com/koxv9DRxoF — michela²8 (@fourlokolou) November 9, 2023

En 2017, dio un giro de 180 grados al decidir separarse de la banda a la que pertenecía para dedicar su carrera como solista, emprendiendo una gira llamada Harry Styles: Live on Tour.

Así mismo, el cantante también ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en un icono del traje sastre y la moda setentera.