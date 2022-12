Tom Cruise hace salto extremo por éxito de 'Top Gun'

SALTO

Tom Cruise posteó un video de agradecimiento donde aparece haciendo un salto extremo desde las alturas, el cual acompañó del detrás de escenas de Misión Imposible: Sentencia Mortal.

"No quería que se acabara el año sin agradecerles a todos por ir a los cines", dijo Cruise previo a su salto desde una aeronave.

Por otra parte, Paramount Pictures reveló un video del detrás de cámaras de una acrobacia que formará parte de la siguiente cinta de Misión Imposible, que consta de un salto desde una motocicleta en movimiento.

So excited to share what we´ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG — Tom Cruise (@TomCruise) December 19, 2022

En el video se puede observar la preparación de Tom Cruise para intentar el salto, mientras asegura que se trata de "la escena de mayor riesgo en la historia del cine", según dice el actor.

"Hemos estado trabajando en esto durante años. Lo filmaremos en Noruega, y será una motocicleta saltando de un clip a un salto base. He querido hacerlo desde que era un niño pequeño. Todo se reduce a una cosa: el público", comenta el actor.