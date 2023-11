Carlos Villagrán: 'Fue un cáncer muy chiquito'

Ciudad de México.- Mientras se encuentra en plena gira del adiós por Estados Unidos, Carlos Villagrán reveló lo duro que fue para él someterse a las radioterapias para combatir el cáncer de próstata que le detectaron hace unos meses.

Desde Anaheim, California, donde se presentará como parte del Circo Hermanos Caballero hasta el próximo lunes, el famoso Kiko, como él mismo se anuncia en su gira de despedida, dijo que luego de meses de radioterapias, descanso y rehabilitación ya se siente completamente recuperado, aunque continúa bajo supervisión médica.

"Siempre he estado bien, digo, ¿realmente me operaron?, porque yo no siento nada. Lo que sentí más fueron las radiaciones, fueron 25 radioterapias y esas te van debilitando porque son acumulativas y te sientes como cansado", compartió el actor, en entrevista.

"Cada día que llegaba para las radiaciones, el doctor me preguntaba: '¿Qué molestias tiene?', y yo le respondía que ninguna. Me decía que todo el mundo con esa enfermedad le decía que vomitaba, que se sentía mal, y yo no, afortunadamente nada de eso. Yo creo que el hecho de ser feliz toda mi vida es lo que importa: ser feliz, no ser millonario".

¿Y cómo está ahora?

Mucho mejor, fue un cáncer muy chiquito y le pregunté al doctor qué pasaba si no me operaba, y él, de amigos, me recomendó operarme. El doctor, que se llama Javier Castellanos, no me cobró, ni él ni la persona que lo asistió, y eso fue en agradecimiento, por la admiración al personaje (Kiko).





¿Qué pensó cuando escuchó que tenía cáncer?

Dije '¿a que no me alcáncer?'... y no me alcanzó (ríe), de eso se trata, porque parece un chiste, pero no dejes que te 'alcáncer'. Por ejemplo, yo tengo 80 años. No me veo de 80 años, lo que pasa es que no dejo entrar al viejo, lo dejo en la puerta.

¿Qué consejo le da a las personas que sufren esa enfermedad?

Que no tengan miedo, el miedo mata células, y que piensen por el lado positivo. Si piensan así le va a traer positivismo a ustedes, a su interior, y eso regenera células. Por más malo que sea no piensen mal, piensen siempre positivamente, porque a través de su cerebro y la ayuda de Dios se van a sanar.

¿Le teme a la muerte?

No, a lo que le temo es al dolor; que Dios me ayude, por ejemplo, que lleve mi vejez en poder ir al baño, bañarme por mi propio pie, no molestar a nadie, que Dios me permita moverme y, de preferencia, me gustaría morir dormido.





¿Ya tiene listo su testamento?

No, pero sí lo voy a hacer, hemos visto cómo queda la familia o gente que nunca se ha visto y viene a pelear. Yo sí lo voy a hacer, no te digo que ya, pero casi, para hacerlo perfectamente como se debe hacer, con la familia.





¿Cuál es su balance del 2023?

De maravilla. Tuve un tropiezo por ahí que fue chiquito, la enfermedad, ya salí de ella con el favor de Dios y voy a terminar el año bien, con todos mis hijos. Además, agradezco a don Rubén Caballero por darme la confianza e invitarme a que me presente en su circo en Estados Unidos. Yo estoy muy feliz y también le agradezco a toda la gente bonita que ha venido al circo a apoyarme.