Golpeado en pleno show

Harry Styles fue golpeado en el ojo izquierdo con un objeto que lanzó un fan al escenario durante su presentación en Viena.

El intérprete de "As It Was" se encontraba saludando al público de su concierto, cuando se puede ver cómo una persona le avienta un objeto que le da directo en el ojo. Al recibir el golpe, Harry Styles comenzó a revisarse el ojo e hizo muecas de dolor que lo llevaron a salir del escenario, pero minutos después regresó.

El cantante se encuentra en Viena con su gira Love On Tour, que se ha convertido en una de las giras más exitosas de todos los tiempos.

Harry Styles ya había sido golpeado hace unos meses en el escenario con un nugget de pollo y skittles, ya que se ha vuelto una tendencia el arrojar objetos a los artistas. El intérprete de "Satellite" no se ha pronunciado al respecto.

Hace unas semanas, Bebe Rexha fue golpeada en un show por un teléfono que le lanzó un fan; el concierto tuvo que ser cancelado debido a que la cantante necesitó intervención quirúrgica.

Para evitar este tipo de situaciones, Adele ya amenazó a sus fan de que si le llegan a lanzar algo, de inmediato los sacarán del recinto.