Siempre en el candelero

Desde 1999 los problemas legales no han dejado a la cantautora regiomontana Gloria Trevi, quien ahora enfrenta una denuncia por evasión fiscal, delito del cual se dice inocente y que comparecerá ante las autoridades para aclararlo todo; pero ¿qué otra cita con la Ley tiene pendiente esta cantante?

FUERTES SEÑALAMIENTOS

En diciembre de 2022, en Los Ángeles, California, dos demandantes anónimas acusaron a Gloria Trevi y Sergio Andrade de haberlas alienado y explotado en la década de los 90 cuando ellas eran menores de edad, con 13 y 15 años. En dicho documento, que fue hecho público por la revista Rolling Stone, las supuestas víctimas explicaron que la cantante, aprovechando su fama y estatus de estrellas, primero las reclutaron con el pretexto de formar parte de un curso de formación de cantantes y después las forzaron a tener contacto sexual con el productor por años, lo que les provocó angustia emocional, física y psicológica, consecuencias con las que luchan hasta el día de hoy.

Aunque no se mencionan los nombres de estos dos famosos en la demanda, por los datos que se presentan, como las giras y los discos, se deja entrever que son ellos. En julio pasado la cantante tuvo su primera audiencia en el condado de Glendale, en Los Ángeles, donde fue representada por Camille Vásquez, exabogada de Johnny Depp, quien dijo que la verdad estaba del lado de la mexicana, pero el juez encargado dio a conocer que tanto ella como Sergio Andrade y María Raquenel / Mary Boquitas, podrían enfrentar hasta seis cargos.

Se suponía que la segunda audiencia se llevaría a cabo en septiembre, pero eso no ha sucedido, y la tercera, en enero del 2024.

LA BATALLA CONTRA TV AZTECA

Otra lucha que lleva desde 2017 desarrollándose es la que interpuso Gloria Trevi contra Azteca y Pati Chapoy, cuya demanda fue presentada en la Corte Estatal de Edimburgo, en McAllen, y en la cual la cantante los acusa de mantener una campaña de desprestigio contra ella después de que la estrella se negara a firmar un contrato de exclusividad con la televisora.

Justo el martes pasado, Gloria Trevi emitió un comunicado donde afirmaba que no iba a retirar esta demanda, pese a las constantes presiones que recibía tanto en México como en Estados Unidos para que lo hiciera.

"Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar", se lee en dicho comunicado, que confirma que este proceso sigue su curso.

EL CLAN TREVI-ANDRADE

No hay que olvidar la demanda de 1999 que interpusieron los padres de Karina Yapor, de 17 años, por su desaparición, justo un año después de que Aline Hernández destapara todo lo que sucedía dentro del llamado clan Trevi-Andrade; por tal motivo, en ese momento Gloria había huido del país con Andrade y un grupo de jóvenes; esto inició una búsqueda por parte de la Interpol que concluyó con su detención en Brasil en el año 2000 y posterior extradición a México dos años después. Ya en Chihuahua y después de otros dos años en prisión, ella, María Raquenel y Marlene Calderón fueron absueltas de los delitos de rapto y corrupción de menores en agravio de Yapor.

Gloria Ruiz, siempre incondicional a su hija.

Actualmente, Televisa transmite su bioserie.

Sale de prisión con su hijo en brazos.

Gloria y Sergio, en cárcel de Brasil.

El escándalo que la llevó a prisión fue ´El Clan Trevi-Andrade´.