Global Citizen 2024 ¡Un éxito total!

Estrellas como Post Malone, Doja Cat, Lisa y Rauw Alejandro cantaron en el Global Citizen Festival 2024, realizado como cada año en Central Park, Nueva York, con el ánimo de estimular al público a ayudar con acciones para derrotar la pobreza, defender el planeta y exigir equidad.

SE CONGREGAN MILES

Con Hugh Jackman como presentador principal, la cita, que duró casi seis horas, congregó a varios miles de personas, sin conocerse una cifra aproximada.

"Posty, Posty, Posty", gritaron los presentes para recibir a Post Malone, el último en cantar en el evento y quien salió descalzo, con camisa beige y jeans, alzando su vaso para brindar y arrancar con "One Right Now" y "Chemical".

La sorpresa de la noche la dieron el líder de Coldplay y Sheeran, quienes tocaron el teclado y la guitarra acústica, respectivamente, al interpretar juntos "Yellow" y "Shape of You". Ya de pie y con guitarras acústicas, ambos le dieron voz a "Viva la Vida", y en algunos fragmentos Martin imitó el sonido de un chimpancé, en honor a la etóloga Jane Goodall, presente también en el evento.

"Me gustaría decir lo impresionado que he estado todo el día de ver el increíble público sin importar los desafíos y las circunstancias. A todos los de la parte de enfrente y atrás, lo han hecho fantástico, así que gracias por estar aquí con la lluvia y el corazón. Gracias a Post Malone por dejarnos abrir para él", agradeció Martin, y acompañó en el teclado a Sheeran con "Thinking Out Loud".

El presentar Hugh Jackman.

Post Malone.

CÁTEDRA DE HIP HOP

Con un vestido entallado que dejaba al descubierto sus tatuajes de la espalda, Doja Cat dio cátedra de hip hop con "Why Freestyle" y "Demons", mientras que en temas como "Paint The Town Red" el público se unió a su ritmo.

"Ahora mismo, millones de hombres, mujeres y niños en Gaza, Ucrania, Sudán, Congo y todas las partes del mundo. Me uní a las fuerzas Global Citizen para ayudar a gente en áreas de conflicto y crisis", expresó Doja Cat.

Acompañada por un conjunto de bailarines, previamente Lisa derrochó energía al cantar "What´s My Name?" y "Money".

PODER LATINO

El poder latino estuvo presente con Rauw Alejandro, quien inició su presentación con la salsa "Tú Con Él", y le siguió con "Déjame Entrar", "Santa", "Touching the Sky" y "Todo de Ti".

"No permitamos que nuestros privilegios nos nublen la empatía, protejamos lo que tenemos y aportemos algo todos los días. Que hoy es la pobreza y el cambio climático, paremos y tomemos conciencia, no vivamos en automático, recapacitemos y acordémonos de todo lo que nos han hecho pasar" dijo Rauw.

Pensemos en nuestro futuro antes de salir a votar, que el fanatismo y las promesas no nos sigan engañando, que nuestro futuro es el que estamos lastimando, son nuestras tierras las que se verán afectadas y nuestras vidas las que se verán perjudicadas. - Rauw Alejandro / Cantante