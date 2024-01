Difunden fotos "explícitas" de Taylor Swift generadas con IA

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con el sitio Daily Mail, el pasado 25 de enero, la plataforma X comenzó a suspender cuentas que habían compartido fotografías de la cantante con contenido explícito; sin embargo, "rápidamente surgieron otras en su lugar".

Asimismo, la página web indicó que "hay publicaciones de las imágenes en Instagram, Reddit y 4Chan".

Por su parte, el equipo de la intérprete consideró que las "imágenes falsas" generadas por IA son "abusivas, ofensivas, explotadoras y se realizan sin el consentimiento y/o conocimiento de Taylor".

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado al respecto.

"Swiftie" pide esto para proteger a Taylor Swift tras imágenes con IA

Luego de que se diera a conocer el hecho, un usuario de la plataforma X enlistó algunos puntos para que dichas imágenes no fueran vistas por más personas, con el fin de proteger a la artista.

"Primero y más importante, NO INTERACTÚES EN ABSOLUTO CON LA PUBLICACIÓN. No comente, dé me gusta, retuitee ni agregue la publicación a favoritos. Si lo haces, la publicación aumentará en el algoritmo y se la mostrará a más personas", escribió mediante un hilo de la red social.

De igual manera, indicó: "Reporta la publicación y a la persona que la publicó por los motivos que se indican a continuación en tantas cuentas como sea posible".

No obstante, advirtió en no publicar capturas de pantalla de lo acontecido. "Si vas a hacer una publicación pidiendo a otras personas que denuncien la cuenta (lo cual es recomendable), NO publiques una captura de pantalla ni cites el retuiteo de la publicación. Sólo la @ es suficiente".

Finalmente, el usuario sugirió escribir frases claves, con el objetivo de borrar las imágenes. "Inundar las búsquedas y borrar las imágenes, haz publicaciones aleatorias que incluyan frases clave como "Taylor Swift ai" que en realidad no tienen nada que ver con eso. Sube imágenes o videos aleatorios para mejorar tu publicación en los resultados de búsqueda también".

¿Cómo evitar ser víctima de violencia digital?

De acuerdo con el sitio del Gobierno de México, evita compartir videos, fotos o audios que puedan ser manipulados posteriormente para desprestigiar la reputación de las personas.

Ante ello, la página sugiere tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Configura la privacidad de tus publicaciones en redes sociales.

- Evita difundir publicaciones que desprestigian a otras personas.

- Verifica la veracidad de cualquier fotografía, audio o video.

- Reporta a los usuarios que inciten a la violencia o afecten a terceras personas.